banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Slogan devrimcileri
Slogan devrimcileri
Çocuklara yapılacak Covid-19 aşıları tıbbın hangi yüzünü gösterecek?
Çocuklara yapılacak Covid-19 aşıları tıbbın...
Her şakanın bir ciddiyet payı mevcuttur
Her şakanın bir ciddiyet payı...
Şaka gibisiniz!
Şaka gibisiniz!
banner376

Halkın Partisi’nden hükümete çağrı

Halkın Partisi (HP), ülkede yaşanan salgın nedeniyle esnafın durumunun “içler acısı” olduğuna işaret ederek, hükümete “esnafın sesini duyun ve bayram ertesinde kapıları günübirlik geçişlere açın” çağrısında bulundu.

09 Mayıs 2021 Pazar 15:00
Halkın Partisi’nden hükümete çağrı
banner337

HP ayrıca, hükümetin Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ile birlikte Kovid-19 vakaların nereden bulaştığıyla ilgili bilimsel verilere dayalı bir analiz yaparak, bu çalışma ışığında sokağa çıkma saatlerini ve restoranların çalışma saatlerini gözden geçirmesini istedi.

Parti ayrıca, canlı müzik yaparak geçimini sağlayan müzisyenlerin canlı müzik yapmalarına kısıtlayan düzenlemeyi de eleştirerek, Bayram ertesi beklemeden restoran, kafe ve barların dış mekanlarında canlı müzik yapılmasına izin verilmesi gerektiğini vurguladı.

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, HP milletvekilleri Gülşah Sanver Manavoğlu, Ayşegül Baybars, Tolga Atakan ve Jale Refik Rogers ile birlikte ve Gazimağusa İlçe Başkanı Tolga Özçelik, Lefkoşa İlçe Başkanı Mehmet Manavoğlu ve ilçe yönetimi üyeleri eşliğinde Gazimağusa ve Lefkoşa’da açık pazar ziyaretlerinde bulundu.

Halkın Partisi, Gazimağusa ve Lefkoşa’da yaptığı esnaf ziyaretleri sonrasında yazılı açıklama yaparak, halkın gündeminin ekonomi ve geçim sıkıntısı olduğunu belirtti. Açıklamada şöyle dendildi:

“Salgın nedeniyle çarşı esnafının durumu gerçekten içler acısıdır. Pek çok dükkan artık açılmıyor dahi. Hükümete daha önce yaptığımız çağrıyı yeniden hatırlatıyoruz, esnafın sesini duymaları gerekir. Bayram ertesinde Güney Kıbrıs ile PCR testi olanlara günübirlik geçişler açılmalıdır. Döviz ile Türk Lirası arasındaki fark da dikkate alındığında kapılardan geçişlerin bu şekilde kontrollü kısa süreli geçişlerin sağlanmasıyla hem esnafımızı rahatlatacak şekilde çarşıda hem de açık pazarlarda bir hareketlenme olacaktır. Aynı şekilde benzin istasyonları ile süpermarketlerde ve ilaç satışlarında da olumlu yansımalar görülecektir”.

banner341
“SOKAĞA ÇIKMA VE RESTORAN KAPANIŞ SAATLERİNİ ESNETİN”

Parti ayrıca, hükümetin Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ile birlikte Kovid-19 vakaların nereden bulaştığıyla ilgili bilimsel verilere dayalı bir analiz yaparak, bu çalışma ışığında sokağa çıkma saatlerini ve restoranların çalışma saatlerini gözden geçirmesini istedi.

Açıklamada, yaz aylarında hava sıcaklıklarının artması ile birlikte akşamları dışarıda yemek yemenin mümkün hale geldiğine işaret edilerek, özellikle dış mekanı bulunan restoran, kafe ve barların kapanış saatlerinde bir esneklik gösterilmesinin değerlendirilmesi gerektiği de kaydedildi.

“MÜZİSYENLERE YÖNELİK ADALETSİZ UYGULAMALARA SON VERİN”

HP, canlı müzik yaparak geçimini sağlayan müzisyenlerin “canlı müzik yapmalarını” kısıtlayan düzenlemeyi de eleştirerek, bu uygulamanın “daha fazla gecikmeksizin, Bayram ertesini beklemeden kaldırmasını” talep etti. Açıklamada şöyle denildi:

“Bir yandan canlı müzik yaparak geçimini sağlayan gençlerimize belirli bir mantığa oturtulamamış olan bir yasak getirilmişken diğer yandan müzikli ve kalabalık katılımlı açık hava partileri düzenlenmesine hükümetin göz yummasını anlamak mümkün değildir. Bu adaletsiz yaklaşımlar ve ciddiyetsizlikler insanlarımızın devletin kurumlarına olan güvenini sarsmaktadır. Bu nedenle Bayram ertesini beklemeden restoran, kafe ve barların dış mekanlarıyla ilgili olarak canlı müzik yapılması kısıtlamasını artık daha fazla gecikmeksizin kaldırmak gerekir. Bu mekanlarda insanlar maskesiz olarak yemek yemek ya da bir şey içmek için oturabiliyorken dış mekanda sabit bir noktada müzisyenlerin oturup canlı müzik icra etmesinin herhangi bir sakıncasının olmayacağı çok açıktır.”

banner360
Son Güncelleme: 09.05.2021 15:32
Anahtar Kelimeler:
KurallarVakaPandemiHükümetHalkın PartisiHp
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tatar'dan Ercan Havalimanı ile ilgili açıklama
Tatar'dan Ercan Havalimanı ile ilgili açıklama
Arıklı'dan Anneler Günü mesajı
Arıklı'dan Anneler Günü mesajı
Yeni kararlar yarın yürürlükte
Yeni kararlar yarın yürürlükte
GAÜ Kurucu Rektörü Akpınar'dan Anneler Günü mesajı
GAÜ Kurucu Rektörü Akpınar'dan Anneler Günü mesajı
Cumhuriyet Meclisi yarın olağanüstü toplanacak
Cumhuriyet Meclisi yarın olağanüstü toplanacak
Kamuda yaz mesaisi yarın başlıyor
Kamuda yaz mesaisi yarın başlıyor
Talısu’da bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak
Talısu’da bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak
LTB’nin sivrisineklerle kanserojen olmayan biyolojik mücadelesi sürecek
LTB’nin sivrisineklerle kanserojen olmayan biyolojik mücadelesi sürecek
EMAA Başkanlığına Zehra Şonya getirildi
EMAA Başkanlığına Zehra Şonya getirildi
Türk Yunan Formu Kıbrıslı Türk üyelerinden görüşme masasına dönme çağrısı
Türk Yunan Formu Kıbrıslı Türk üyelerinden görüşme masasına dönme çağrısı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim