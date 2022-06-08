Halkın Partisi’nden Barolar Birliği’ne ziyaret

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay başkanlığında bir heyet dün Kıbrıs Türk Barolar Birliği’ni ziyaret ederek Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı ve heyetiyle bir araya geldi.

HP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede partinin aldığı sine-i millet kararı çerçevesinde toplumsal sorunlarla ilgili olarak görüş alış verişinde bulundu.

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, görüşmede yaptığı konuşmada, “Son dönemde gördüğümüz yasakçı yaklaşımlar toplumun genelinde endişe yaratmaktadır. Bu yaklaşımlara karşı asgari müşterekler belirlemek ve daha geniş bir zeminde mücadele vermek zorundayız” dedi.

Kıbrıs Türk Barolar Birliği’nin önemli bir paydaş olduğunu kaydeden Özersay, sadece düşüncelerini paylaşmak değil, ülkenin geleceği açısından onların görüşlerini almak için ziyareti yaptıklarını belirtti.

-Asıl tehlike yasadan da öte yasakçı zihniyettir

Özersay, “Yapılmak istenen bir yasa tasarısı olmanın çok ötesinde bir zihniyet meselesidir. Bir zihniyetin, bir yaklaşımın, yasakçı zihniyetin göstergesidir. Dolayısıyla bir yasaya indirgemeden esas bu zihniyetle nasıl baş edeceğiz önümüzdeki dönemde buna odaklanmak gerekir diye düşünüyorum. Önümüzdeki dönemde bizi bekleyen süreç hiç kolay değil. Kıbrıs Türk halkı açısından yaşam tarzı ve özgürlükleri açısından da zor bir dönem bekliyor bizi. Birlikte mücadele etmek zorundayız hepimiz de” ifadelerine yer verdi.

Ziyaret sırasında HP lideri Özersay’a Genel Sekreter Ahmet Tokatlıoğlu, Lefkoşa İlçe Başkanı Serhat Kotak ve Parti Meclisi üyeleri Uğur Çulhaoğlu, Duygu Uzun ve Denis Dinand da eşlik etti.