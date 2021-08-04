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Halkın Partisi, son dönemde partiye katılanlar için dayanışma etkinliği düzenledi

Halkın Partisi (HP) Mehmetçik’te, İskele bölgesinde son dönemde yeni üye olarak partiye katılanlarla dayanışma etkinliği düzenledi.

04 Ağustos 2021 Çarşamba 13:00
Halkın Partisi, son dönemde partiye katılanlar için dayanışma etkinliği düzenledi

HP’den yapılan yazılı açıklamaya göre Halkın Partisi’nin yeni katılımlarla daha da güçlendiğini ve büyümeye devam ettiğini vurgulayan HP Genel Başkanı Kudret Özersay dayanışma etkinliğinde yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

“Bizler siyasete bu ülkeye hizmet etmek için girdik, bu kemikleşmiş yapının değişmesi tabii ki zaman alacak ama toplum olarak başaracağız. Daha güzel bir ülke, daha iyi hizmet veren bir devlet için Halkın Partisi daha da güçlenecek. Yeni üyelerin katılımı partimizin güçleniyor olduğunun kanıtıdır.”

Mehmetçik’te düzenlenen etkinliğe Halkın Partisi milletvekilleri, İskele İlçe Başkanı ve ilçe yönetim kurulu üyeleriyle partinin üye ve sempatizanları da katıldı. Covid salgını çerçevesinde alınan tedbirlere uyularak düzenlenen etkinlikte HP Genel Başkanı Kudret Özersay yanında Genel Sekreter ve Lefkoşa Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu ve İskele İlçe Başkanı Emin Onuş da birer konuşma gerçekleştirdi.

“HALKIN PARTİSİ TOPLUM MENFAATİNİN VE SAĞDUYUNUN SİGORTASIDIR”

Etkinlikte konuşan Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay “Bazıları siyasete kendi menfaatleri için, cebini doldurmak için girer. Halk olarak bunların kimler olduğunu hepimiz gayet iyi biliyoruz. Halkın Partisi kişisel menfaatin değil, toplumsal faydanın, toplumun yararına olanın sigortasıdır. Bu ülkede koalisyonlar dönemi yaşanıyor ve görünen odur ki bundan sonra da bir süre koalisyonlar dönemi yaşanmaya devam edecek. Bu koalisyonlarda sağduyuyu temsil eden, alınacak kararlarda halkın yararını düşünerek tavır ortaya koyacak olan bir aktördür Halkın Partisi. Üç yıllık koalisyon tecrübemizle artık hükümette çok daha etkili ve vatandaşa daha iyi hizmet sunabilecek noktaya geldiğimize inanıyorum” dedi.

“BÜYÜKLENMEDEN BÜYÜMEYE DEVAM”

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Parti üye ve sempatizanlarına seslenen Özersay şöyle devam etti:

“Üye sayımız artıyor diye, köy örgütlenmelerimizi ayağa kaldırıyoruz diye sakın kimse rehavete kapılmasın. Böyle bir lüksümüz yok. Büyüklenmeye, övünmeye gerek yok, çalışmaya ve daha da büyümeye güçlenmeye ihtiyaç var. Bun nedenle sloganımız büyüklenmeden büyümeye devam olmalı, çünkü ‘ben oldum, ben tamamım’ derseniz o andan itibaren hata yapmaya ve rehavete kapılıp çalışmayı bir kenara bırakmaya başlarsınız. Oysa bizim ihtiyacımızı çalışmak ve çok daha fazla çalışmaktır.”

MANAVOĞLU: “İSKELE’DEN ÇOK GÜZEL BİR ENERJİ ALIYORUZ”

Etkinlikte teşekkür konuşması yapan Halkın Partisi Genel Sekreteri Gülşah Sanver Manavoğlu da “Son aylarda İskele bölgesinden, siz İskelelilerden çok güzel bir enerji alıyoruz, sağ olun var olun. Siz bize, Halkın Partisi’ne sahip çıktıkça bizim çalışma isteğimiz ve enerjimiz artıyor, hiç ama hiç yorulmuyoruz. Ne yol dinliyoruz, ne mesafe dinliyoruz ne de sıcak. Sizler sayesinde bu parti bu akşam da gördüğümüz gibi daha da büyüyecek ve güçlenecek, birlikte başaracağız. Size güveniyoruz” ifadelerini kullandı.

ONUŞ: “ÖTEKİLEŞTİRMEK DEĞİL BİRLİK VE BERABERLİK OLMAK ZAMANIDIR”

Etkinlikte konuşma yapan Halkın Partisi İskele İlçe Başkanı Emin Onuş ise şunları kaydetti:

“Son dönemde siyasette hep bir gerilim, hep bir gerginlik üzerinden halkımızı ötekileştirmek ve kutuplaştırmak peşinde koşanlar var. Biz Halkın Partisi olarak bu yaklaşımları doğru bulmuyoruz, bu ülkede Halk olarak birlik ve berberlik içerisinde olmamız gereken bir dönemden geçiyoruz. İskele bölgesinde yoğun bir çalışma içerisinde samimiyetle çalışıldığında başarılı olunabileceğini bu yeni üyelerimizle göstermiş olduk. Halkı kucaklayan, ülke yararına birlik ve beraberlik içerisinde çalışan bir siyasi partiyiz. İskele halkının da bizleri bağrına basıyor olduğunu görmekten ilçe başkanı olarak büyük bir memnuniyet duyuyorum”

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Son Güncelleme: 04.08.2021 13:57
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