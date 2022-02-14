Halkın Partisi seçim dönemi gelir ve harcamalarını açıkladı

HP’den yapılan açıklamada, seçim döneminde partiye yapılan bağışlar ve kampanya giderleri olmak üzere detaylı bir şekilde harcamalar paylaşıldı.

Halkın Partisi’nin seçim dönemi gelir ve harcamalarıyla ilgili açıklamasına göre, seçim kaynakları şöyle:

SEÇİM KAYNAKLARI

“HP kaynaklarından ayrılan seçim bütçesi bir milyon 350 bin TL

Tekil şahıslar tarafından yapılan bağışlar 610 bin TL

Milletvekili adaylarından alınan bağış 550 bin TL

HP Seçim Bütçesi Toplamı 2 milyon 510 bin TL”

SEÇİM GİDERLERİ

HP seçim giderleri ise şu şekilde açıklandı:

“Prodüksiyon giderleri: 230 bin TL

Sosyal Medya Yönetim: 200 bin TL

Outdoor (Billboard) Reklam:348 bin 400 TL

Web-TV reklam: 131 bin 100 TL



Gazete reklam: 165 bin 100 TLTV reklam: 109 bin 500 TLOrganizasyon/Toplantı/Etkinlik/Kamuoyu araştırma: 441 bin TLReklam Baskı Montaj: 175 bin TLMatbaa giderleri: 176 bin TLLojistik Hizmet alım : 15 bin 470 TLDanışmanlık giderleri toplamı: 38 bin 250 TLFotoğraf Hizmet Alım: 70 bin TLGörsel Tasarım: 29 bin TLDiğer giderler: 56 bin 180Sandık temsilci genel giderleri 290 bin TLSeçim giderleri toplamı 2 milyon 475 bin TLSeçim bütçesinden artan toplam 35 bin TLParti kaynaklarına aktarılan toplam 35 bin TL”