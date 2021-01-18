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Halkın Partisi Parti Meclisi’nin yeni üyeleri belirlendi

Halkın Partisi (HP), hafta sonu yaptığı 2. Olağan Kongresi’nde yeni kadrolarını belirledi.

18 Ocak 2021 Pazartesi 16:51
Halkın Partisi Parti Meclisi’nin yeni üyeleri belirlendi
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Halkın Partisi (HP), hafta sonu yaptığı 2. Olağan Kongresi’nde yeni kadrolarını belirledi.

Parti açıklamasına göre, Kudret Özersay’ın yeniden Genel Başkan olduğu kongrede parti meclisi üyeleri de seçildi.

Parti Meclisi’nin yeni üyeleri şöyle:

“Lefkoşa: Yenal Senin, Ayşe Onar, Salih Değirmencioğlu, Buğra Dervişoğlu, Özgül Çırakoğlu, Denis Dinand, Aral Moral, Bengü Ünsal, Ramadan Beysun, Adem Beydola, Ahmet Dağcın, Uğur Çulhaoğlu, Ali Kanlı, Arif Kanlıada, Muzaffer Dönmez, Hasan Akkuş.

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Girne: Ahmet Tokatlıoğlu, Arda Kalfaoğlu, Çağın Çağatay Karataş, Yusuf Avcıoğlu, Derya Hoca, Cengiz Karataş, Fahrican Sarıoğlu, Zühal Tunalı, Mehmet Çavuşoğlu, Mert Cem Yılmaz.

Gazimağusa: Ali Zararsız, Batur Sağlamer, Cihan Abi, Duygu Uzun, Ercan Şadan Elçin, Hasan Baybars, Hasan Tosunoğlu, Hüseyin Tabur, İsmail İrfanoğlu, Oğuz Akançay, Özgür Vehit, Süleyman Canatan, Tuğçe Davulcuoğlu.

İskele: Emin Onuş, Ersin Şemi, Muhammet Fethullah Erol, Mustafa Dilmaç, Sinan Erhan Gece.

Güzelyurt: Atilla Ahmet Ertürk, Naim Pınar, Suna Tip, Turgut Alas

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