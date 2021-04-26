banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Hekimler siyaseti seçti…
Hekimler siyaseti seçti…
Tabipler Birliği’nin iki büyük hatası !
Tabipler Birliği’nin iki büyük hatası...
Federasyon, ama nasıl?
Federasyon, ama nasıl?
Bu memleket bizim
Bu memleket bizim
banner376

Halkın Partisi, KIB-TEK hakkında Maliye Teftiş ve İnceleme Kurulu’na şikayette bulundu

Halkın Partisi (HP), Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (Kıb-Tek), muhtelif zamanlarda mali açıdan zarara uğratıldığı gerekçesiyle Maliye Teftiş ve İnceleme Kurulu’na şikâyet başvurusunda bulundu.

26 Nisan 2021 Pazartesi 14:00
Halkın Partisi, KIB-TEK hakkında Maliye Teftiş ve İnceleme Kurulu’na şikayette bulundu
banner337

HP’den yapılan yazılı açıklamaya göre dilekçede, Kıb-Tek’in 1954 Elektrik İnkişaf Nizamnamesi’nin iki ayrı maddesine aykırı şekilde zarara uğratıldığı kaydedildi.

Dilekçede, nizamname uyarınca ticari ve endüstri tarifelerinde reaktif enerjinin faturalandırılması gerektiği anımsatıldı, ilgili uygulamanın nizamnamenin geçici 1’inci maddesi uyarınca 31 Aralık 2020 tarihine kadar durdurulduğu belirtilerek 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren faturalandırmanın başlaması gerektiğine işaret edildi.

Buna rağmen, reaktif enerji faturalandırmasının 1 Ocak’ta başlamadığı kaydedilen dilekçede “Bu tarihten itibaren kurum, faturalandırılmayan tüm reaktif enerji bedelleri kadar zarara uğratılmıştır. Söz konusu zarar gün geçtikçe büyüyerek devam etmektedir” denildi.

“KUMARHANESİ OLAN OTELLERE NİZAMNAMEYE AYKIRI ŞEKİLDE TEŞVİK SAĞLANDI”

Açıklamaya göre dilekçede nizamnamede yer alan, “kumarhanesi olan oteller, eğer tek sayaçla ölçümlendiriliyorsa 29 Aralık 2010 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile kendilerine sağlanan teşvikten yararlanamazlar” ifadesine de işaret edildi.

Bu kuralın 1 Ocak 2021’de yürürlüğe gireceği belirtilmesine rağmen, bu kapsamdaki tüm otellere 1 Ocak 2021’den sonra da teşvik indirimi verilmeye devam ettirilerek kurumun ciddi bir zarara uğratıldığının aktarıldığı belirtilen şikayet dilekçesinde, söz konusu zararın da gün geçtikçe büyüyerek devam ettiğine dikkat çekildi.

“KIB-TEK MÜDÜRÜ USULSÜZ BİR KARARI UYGULAYARAK KURUMU ZARARA SOKTU”

banner341
Halkın Partisi’nin sunduğu dilekçede ayrıca; Teknecik II TM- Girne III – Alsancak TM arası Enerji İletim Hattı Projesi’nde alınan ara emirleri nedeniyle yüklenici firmanın talep ettiği şantiye masraflarının hukuka aykırı şekilde ödenerek kurumun zarara uğratıldığını belirtti.

Dilekçede konuyla ilgili şu bilgiler paylaşıldı:

“Adı geçen iletim hattı projesi ihalesini Mors Ltd. kazanmış olup, projenin yapımı aşamasında arazisinden iletim hattı geçirilen bazı arazi sahipleri yargı yoluna başvurarak, 3 farklı yerde projenin durdurulması veya söz konusu arazilerden geçisin durdurulması yönünde ara emri temin etmişler, söz konusu ara emirleri nedeniyle ise projenin yapımında aksaklık veya gecikme yaşanmıştır. Yüklenici firma, söz konusu gecikme nedeniyle Kurum’dan çalışmaya hazır beklettiği şantiye masrafları için günlük 2 bin 200 USD X 87 Gün + KDV toplamı olan 222 bin 24 USD ve/veya daha fazla bir rakamın ödenmesini talep etmiş, Kıb-Tek Yönetim Kurulu ise 24 Ocak 2018 tarih ve HÇE/46/2018 sayılı karar ile söz konusu ödemenin yapılmasına karar vermiştir. Mezkur karar uyarınca yüklenici firmaya adı geçen meblağ ödenmiştir.”

Dilekçede yüklenici firma ile Kurum arasındaki sözleşme uyarınca firmaya böyle bir meblağ ödenmesini öngören herhangi bir kural bulunmamasına rağmen, ödeme talebinin yerine getirilmesinin dayanağı olmadığı ifade edilerek bu hata nedeniyle Kurumun zarara uğratıldığı belirtildi.

“Bir an için yüklenici firmaya bir ödeme yapılması gerektiği kabul edilse dahi, bu kadar yüksek ve/veya fahiş meblağın ödenmesi nedeniyle kurum ciddi bir zarara uğratılmıştır” denilen dilekçe şöyle sürdü:

“Bir an için yüklenici firmaya bir ödeme yapılması gerekmekte olsa ve bu meblağ bu çerçevede ödenmiş olsa dahi, kurumun bu zararı ilgili yetkililerine ve/veya personeline rücu etmesi gerekmekteyken, herhangi bir rücu prosedürü başlatılmayarak kurum zarara uğratılmıştır.

Bir an için yüklenici firmaya bir ödeme yapılması gerekmekte olsa dahi, böyle bir ödemenin Kıb-Tek Yönetim Kurulu tarafınca usulüne uygun bir toplantı ve karar uyarınca yapılmış olması gerekmekteydi. Halbuki, söz konusu ödemenin dayandırıldığı Yönetim Kurulu kararı, hukuka aykırı ve/veya toplantı yeter sayısı ve/veya karar yeter sayısı olmaksızın alınmış bir karar olup, böyle bir kararın gereklerinin kurum müdürü tarafından yerine getirilmemiş olması gerekmekteydi. Dolayısı ile usulsüz bir kararın gereklerini yerine getiren Kıb-Tek Müdürü Kurumu ciddi bir zarara sokmuştur.”

banner360
Son Güncelleme: 26.04.2021 14:45
Anahtar Kelimeler:
KIBTEKHalkın Partisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
UBP Milletvekili Gürçağ, Güzelyurt'ta temaslarda bulundu
UBP Milletvekili Gürçağ, Güzelyurt'ta temaslarda bulundu
Haftalık hava tahmin raporu
Haftalık hava tahmin raporu
Turunçlu kavşağında trafik kazası!
Turunçlu kavşağında trafik kazası!
GAÜ I Phone 12 ödüllü “Yaratıcı TikTok” yarışması için son başvuru 3 Mayıs
GAÜ I Phone 12 ödüllü “Yaratıcı TikTok” yarışması için son başvuru 3 Mayıs
İskan ve Rehabilitasyon Dairesi hizmetlerine ara verdi!
İskan ve Rehabilitasyon Dairesi hizmetlerine ara verdi!
Kıbrıs Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığına yeni atama
Kıbrıs Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığına yeni atama
Cumhurbaşkanı Tatar Ankara’da…
Cumhurbaşkanı Tatar Ankara’da…
Cenevre’de yapılacak 5+1 formatındaki Kıbrıs toplantısı yarın başlıyor
Cenevre’de yapılacak 5+1 formatındaki Kıbrıs toplantısı yarın başlıyor
Dikmen Kalkınma Kooperatifi hakkındaki soruşturma raporu açıklandı
Dikmen Kalkınma Kooperatifi hakkındaki soruşturma raporu açıklandı
Cumhurbaşkanı Tatar gazetecilerin sorularını yanıtladı
Cumhurbaşkanı Tatar gazetecilerin sorularını yanıtladı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim