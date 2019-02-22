Halkın Partisi ile hiç bir bağım kalmadı

HALKIN PARTİSİ İLE HİÇ BİR BAĞIM KALMADI

ERGÜN YAHAT

2018 yılında Yapılan milletvekilliği genel seçimlerinde HP'nin Gazimağusa milletvekili adayı olan ve 3'ncü gelen ve milletvekilliğini kıl payı kaybeden ve partisine büyük oranda oy kazandıran Gazimağusa'nın sevilen avukatlarından İrem Uygun sosyal medya hesapından açıklama yaptı.

Değerli arkadaşlarım, kıymetli büyüklerim, Bilindiği üzere 7 Ocak 2018 tarihinde gerçekleşen Milletvekilliği genel seçimlerinde Halkın Partisinden gelen teklifi kabul ederek Gazimağusa bölgesinden milletvekili adayı olmuş ve partinin 2 milletvekili çıkardığı Mağusa bölgesinde, ilk kez böylesi bir siyasi deneyim yaşamış olmama rağmen siz sevenlerimin takdiri sayesinde yüksek bir oy oranı ile 3.gelmiştim. Tek gayesi bu topluma hizmet sunmak olan bir kardeşiniz olarak Halkın Partisi'nin temiz ve ilkeli siyaset anlayışı ile yola çıkmış bir parti olmasından mütevellit ilgili dönemde fikirlerimle ve kişisel duruşumla örtüştüğünü düşünerek yollarımız HP ile kesişmişti.

Akabindeki gözlemlerim sonucunda vardığım kanaat ise HP ile ortak bir paydada buluşamayacağımız yönünde olmuştur. Bu nedenle 7 Ocak 2018 seçimleri sonrasından bu yana HP ile tüm alakamı kesmiş durumdayım. Partiye herhangi bir üyeliğim olmadığı için istifa etmem gibi bir durum da söz konusu değildi. Ancak imkan bulduğum her platformda HP ile hiçbir ilgimin kalmadığını ifade etmeye çalışıyorum.

Hal böyle iken hala adımın parti ile anılmasından duyduğum rahatsızlıktan ötürü bu açıklamayı yineleme gerekliliği duydum. Nitekim bugün bir tv kanalında ismimin hala HP ile anılmış olması üzerine parti ile ilişiğimi uzun zamandan bu yana kesmiş olduğumu bir kez daha hatırlatmakta ve tekrarlamakta fayda görüyorum. Maksadım kimseyi karalamak, kötülemek değildir. Siyasi duruşumuzun örtüşmediğine kanaat getirdiğim bir oluşum ile yola devam etmenin kimseye hiçbir fayda sağlamayacağı inancından hareketle çok önceden almış olduğum bu kararı görülen lüzûm üzerine kamuoyu ile yeniden paylaşır, saygılar sunarım.

Av. İrem UYGUN