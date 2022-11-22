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Halkın Partisi İki Milletvekilinin İstifa Kararını Değerlendirdi

Halkın Partisi İki Milletvekilinin İstifa Kararını Değerlendirdi

22 Kasım 2022 Salı 16:45
Halkın Partisi İki Milletvekilinin İstifa Kararını Değerlendirdi

“Parti kararına uymadıkları gün, yani altı ay önce istifa etmeliydiler, geç bile kaldılar”

Halkın Partisi'nden (HP) Jale Refik Rogers ve Ayşegül Baybars’ın istifasıyla ilgili yapılan değerlendirmede, “Halkın Partisi sayesinde milletvekili olan bahse konu isimler kendi partileri tarafından alınmış olan karara uymadıkları gün siyaset ahlakı gereği zaten Halkın Partisi’nden istifa etmeliydiler. Yani bu istifa altı ay önce gerçekleşmeliydi, geç bile kalmışlardır” denildi.

Açıklamada “Kendi partisinin kararlarına uymayan ancak bu davranışları karşısında disipline sevk edildiklerinde de kendi partilerini mahkemeye veren bu kişiler ile Halkın Partisi çok uzun süre önce zaten yollarını ayırmıştı” denildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Kimse partide günlerce, saatler süren toplantılar sonucunda demokratik oylamayla alınmış olan kararlara uymadığı için disipline verildi diye onca emekle kurulan partinin itibarını zedeleyecek davranışlar içerisine giremez. Gerek bu iki ismin, gerekse çoğunluğu partimize kendileri tarafından üye yapılan ve uzun süredir faal olmayan akraba ve yakın arkadaşlarının partimizden ayrılmaları şaşırtıcı değil, sadece geç kalınmış bir adımdır.

Hiç kimse, milletvekili de olsa, partinin yetkili karar organlarındaki seçilmiş üyelerinin kolektif iradesinin üzerinde değildir. Kimse parti kararları içerisinden beğendiklerine uymak, beğenmediklerine uymamak gibi bir lükse ya da ayrıcalığa sahip değildir”

Meclis’ten çekilme şeklindeki parti kararına rağmen Meclis’te kalarak ve üstelik de sanki Halkın Partisini temsil ediyormuş gibi davranmaya devam ederek kendilerini bu noktaya getiren ve kamuoyunda bir isim olmalarını sağlayan Halkın Partisi’nin itibarına da, alınan sine-i millet kararına da zarar vermişlerdir”

HP’den yapılan açıklamada, “Açıklamalarında dile getirdikleri gibi ilkelere gerçekten ve samimiyetle bu kadar çok önem veriyor idiyseler  Halkın Partisi sayesinde elde ettikleri milletvekilliği makamını hiç tereddüt etmeden bırakmayı göze alırlardı” da denildi.

 -“Halkın Partisi kararlı şekilde mücadelesine devam edecek”

Halkın Partisi’nin toplumsal fayda temelinde ilkeli bir siyaset yürüttüğü ve “bu olumsuz siyasi ortam içerisinde bunun da bedelini ödemekten çekinmediği” belirtilen açıklamada, “Daha önce çeşitli müdahaleler ile Halkın Partisi’ne kan kaybettirmek için her tür çabayı ortaya koyanların bugün toplum nezdindeki siyasi itibarı herkesin malumudur. Bugün kamuoyu ile paylaşılan bu istifaların Halkın Partisi’ne gönül verenlerin mücadelesini engellemesi mümkün değildir. Partimiz kararlı şekilde ilkeli duruşuna ve mücadelesine devam edecektir.” ifadelerine yer verildi.

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Son Güncelleme: 22.11.2022 16:54
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