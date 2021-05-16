Halkın Partisi hükümeti eleştirdi

Halkın Partisi’nden yapılan açıklamaya göre, Arife günü Mağusa, Girne, Güzelyurt ve Lefke'de ziyaretlerde bulunan HP Başkanı Kudret Özersay, bazı HP Milletvekilleri ve yöneticileri, esnafın ve vatandaşın sıkıntılarını dinledi.

Ziyaretlerde Halkın Partisi’nin gailesinin memleket ve vatandaş olduğunu belirten HP heyeti, esnafın nefes alacağı formüllerin bir an önce uygulamaya konulması gerektiğini ve işe kapıların açılmasıyla başlamak gerektiğini söyledi.





