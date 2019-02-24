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Halkın Partisi Güzelyurt’ta ziyaretlerde bulundu

Halkın Partisi Güzelyurt’ta ziyaretlerde bulundu

24 Şubat 2019 Pazar 09:00
Halkın Partisi Güzelyurt’ta ziyaretlerde bulundu

Halkın Partisi (HP), Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, HP milletvekilleri Jale Refik Rogers, Gülşah Sanver Manavoğlu, Hasan Büyükoğlu’nun yanı sıra Halkın Partisi Güzelyurt İlçe Başkanı Reşat Kansoy ve yönetici kadrolardan oluşan bir heyetle Güzelyurt bölgesini ziyaret etti.

Halkın Partisi, önce Cypruvex Portakal Paketleme Tesisleri ve diğer paketleme tesislerini ziyaret etti. Bakan ve vekiller burada daha fazla kadın çalışanlarla, çalışma şartları, üretim, çeşitli ülke sorunlarının çözümü, hükümet icraatları ve Halkın Partisi’nin gelecek hedefleri hakkında sohbet etme fırsatı buldu.

Cypruvex ve diğer paketleme tesislerinde çalışanlarla yapılan görüşmelerden sonra Halkın Partisi heyeti, Cypruvex yöneticilerinden çalışmalar, kurumun idari yapılanması ve gelecek düzenlemeleri hakkında bilgi aldı. Daha sonra Başbakan Yardımcısı ve Dış İşleri Bakanı Kudret Özersay liderliğindeki heyet, Güzelyurt Açık Pazarı’nı ziyaret etti.

Güzelyurt Açık Pazar ziyaretinde konuşan Özersay;  “Vatandaşların birileri tarafından dedikodularla, yalan yanlış söylemlerle, yanıltılmaya çalışıldığını görüyoruz” diyerek, aslında vatandaşların Kıbrıs sorunu ve iç meselelerde  gerçekleri bildiğini ve değerlendirme yaparken genel anlamda adil düşündüğünü görmekten mutlu olduğunu belirti. Özersay, “Her zaman halkın içinde olmaya, yapabildiklerimizi ve gelecek için yaptığımız çalışmaları anlatmaya, halkımızı bilgilendirmeye devam edeceğiz” dedi.

Son Güncelleme: 24.02.2019 12:02
Anahtar Kelimeler:
Halkın Partisi Güzelyurt
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