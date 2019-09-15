Halkın Partisi Esentepe’yi ziyaret etti

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, ülkede hedeflenen değişim için gerekli adımların atılmasının kemikleşmiş yapı içinde zaman aldığını ancak dirayetli durmak ve ortaya irade koymanın hedefe varmak için şart olduğunu söyledi.

Kıbrıs konusunda da belirsizliğin ortadan kalkmasını istediklerini kaydeden Özersay, önemli olanın çatışmacı değil uzlaşmacı bir tutum sergilemek olduğunu belirtti.

Halkın Partisi, ziyaret ettiği Esentepe’de vatandaşla bir araya gelerek hem bölge, hem de ülke sorunlarını konuştu.

Halkın Partisi Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dısişleri Bakanı Kudret Özersay başkanlığındaki heyette HP Genel Sekreteri Yenal Senin, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, HP milletvekilleri ve üyeleri eşlik etti.

HP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, konuşmasına bu ülkede hedeflenen değişim için verilen uğraşları anlatarak başlayan Özersay, en temel hedeflerinin memleket yararına konularda adım atmak olduğunu belirtti.

Özersay, kemikleşmiş yapı içinde adım atmanın zaman aldığını ancak dirayetli durmak ve ortaya irade koymanın hedefe varmak için şart olduğunu söyledi.

Bölge halkıyla buluşmaktan duyduğu memnuniyeti belirten Özersay, gerek parti kurulduğunda, gerekse hükümette olduğu zamanlarda seçimi beklemeden vatandaşla buluşmayı çok önemsediğini, halkla iç içe olmadan sorunların gerçek yüzünü anlamanın zor olduğunu ifade etti.

“ÇATIŞMACI DEĞİL, UZLAŞMACI YÖNDE ADIM ATMALIYIZ

Konuşmasında Kıbrıs konusuna da değinen Özersay, artık belirsizliğin ortadan kalkmasını istediklerini söyledi. İki taraf arasında bir anlaşmanın arzu edildiğini kaydeden Özersay, anlaşma olmasa bile taraflar arasında durumu iyileştirme yönünde adım atılması için gayret gösterdiklerini, yani çözümden yana bir duruş sergilediklerini belirtti.

Adadaki mevcut statükonun kabul edilemeyeceğini belirten Özersay, “Madem ki şu an federal bir çözüm mümkün görünmüyor, işbirliğine dayalı bir modele evrilmek bizim açımızdan daha ayakları yere basan bir vizyondur” dedi.

Rum tarafını da bu işbirliği için adım atmaya zorlayan bir dış politika izlediklerini belirten Özersay, doğal gaz konusunun buna en iyi örnek olduğunu anlattı.

Bu iradenin ortaya konmasıyla birlikte Güney Kıbrıs’ın olası bir çözümü beklemeden gaz konusunda neler yapılabileceği konusunda kafa yormaya başladığını söyleyen Özersay, önemli olanın çatışmacı değil uzlaşmacı bir tutum sergilemek olduğunu belirtti.

Başbakan Yardımcısı Özersay, bu yönde sergiledikleri vizyonu devam ettireceklerinin altını çizdi.

“MARAŞ’TA BİR DÜŞÜNCE İCRAATA YANSIDI”

Maraş konusunda yapılan çalışmaları bölge halkıyla paylaşan Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, uzun yıllardır konuşulan ama hayata geçirilmeyenleri, belirli bir plan ile hayata geçirmeye başladıklarını söyledi.

BM kararlarına aykırı, uluslararası hukuka ters bir şey yapmadan, eski hak sahiplerinin haklarını yok saymadan, buna saygı göstererek adım atılacak bu projenin ilerleyen dönemlerde hız kazanacağını ifade eden Özersay, bu konuda hükümette bir konsensus olduğuna da dikkat çekti.

ATAKAN: “DAĞYOLU İHALESİ TAMAMLANDI, 2022 BAŞINDA HEDEFE ULAŞACAĞIZ

Gelen bir soru üzerine Dağyolu projesini anlatan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, tüm projelerin en ince ayrıntısına kadar hazırlandığını, Ankara’da ihale edilen projenin 2022 başında tamamlanacağını ve 21 km’lik duble yol ile sorunların son bulacağını ifade etti.

Atakan ayrıca trafik denetimi için başlattıkları “Gönüllü Hizmet” projesiyle emekli trafik polisleriyle ile bir görüşme yapıldığını ve bu tecrübelerden yararlanılarak trafik denetim ve güvenliğinin bir adım daha ileriye taşımayı hedeflediklerini anlattı.

BAYBARS: “YEREL YÖNETİMLER REFORMU İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR”

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ise yerel yönetimler reformuyla ilgili bilgi verdi.

İlk olarak belediyelerin denetlenmesi, mali olarak ayakta duracak, şeffaf ve hesap verebilir yapıya geçmek için denetim ayağının da güçlendirildiği bir çalışmayı tamamladıklarını belirten Baybars, ikinci etap olan reform ayağı için de Belediyeler Birliği içinde oluşturulan bir ekiple adım atmaya başladıklarını ifade etti.

Uzun yıllardır konuşulan ama sonuca ulaştırılmayan bu reformu sonlandırmak için ortaya irade koyduklarını söyleyen İçişleri Bakanı, 2020 yılında bu reformu hayata geçirmeyi hedeflediklerini, böylece mali olarak da güçlenen belediyelerin daha sağlam bir zeminde, halka daha iyi hizmet vereceklerini açıkladı.