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Halkın Partisi Eczacılar Birliği’ni ziyaret etti

Halkın Partisi (HP), Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği’ni ziyaret etti. 

21 Aralık 2021 Salı 19:15
Halkın Partisi Eczacılar Birliği’ni ziyaret etti

HP’den verilen bilgiye göre, HP Genel Başkanı Kudret Özersay’ın, beraberindeki milletvekilleri ve milletvekili adayları ile birlikte gerçekleştirdiği ziyarette, bazı ecza depoları yetkilileri de yer aldı.
Özersay, ziyarette, “Eczacılar Birliği Yasası’nın geçmesi için irade göstereceklerini” kaydetti. 
Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Sağlık Bakanlığı’nın daha iyi organize olan, idari noktalara takılmadan eczacılarla istişare halinde dünyadaki gelişmeleri yakından takip edip, temel ihtiyaç noktasında ilaç eksikliği durumuyla memleketi karşı karşıya bırakmaması gerektiğini, bu konuda Halkın Partisi’nin sorumluluk üstleneceğini dile getirdi.
Sağlık Bakanlığı’nın eczacılarla diyalog içerisinde istişare ederek kararlar alması gerektiğini, bu kararların uygulanabilirliğini bilenin eczacılar olduğunu belirten Özersay, HP olarak bu alanda da paydaşlarla diyalog içerisinde olmanın ve işbirliği yapmanın sorunların çözümünde en kilit husus olduğunu vurguladı.
Özersay, pandemi döneminde birçok yer kapalıyken eczacıların risk altında görevleri yerine getirerek ciddi bir fedakarlık ortaya koyduklarını vurguladı, bunun için de toplumun genel anlamda minnettar olması gerektiğini düşündüklerini söyledi. 
Eczacılar Birliği Yasası ile ilgili emekler ortaya konulduğunu, milletvekili Jale Refik Rogers’ın da bir emeği olduğunu aktaran Özersay, bu yasanın bazı sorunların çözümünde çare niteliğinde olması nedeniyle seçimden sonra kurulacak olan hükümette yer almaları halinde, ya da muhalefetin bir parçası olarak da bu yasanın Meclis’e gelmesi ve geçmesi için gerekli iradeyi göstereceklerine şüphe duyulmamasını istedi.

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Özersay, şöyle devam etti:
“Sadece ilaç anlamında değil ama dünya pandemi ile birlikte uluslararası düzeyde arz talep dengesinde çok ciddi bir bozulma ve istikrarsızlık içerisinde oldu. Başka ürünlerde de üretimde de… Ama arz talep dengesini kendi içinde bozulduğu andan itibaren de pek çok ilacın eksikliğiyle sonuçlandı. Tabii ki bizim ülkemize has bir durum değil. Başka ülkelerde de yakın geçmişte Türkiye’de de pek çok kalemde pek çok ilacın ya üretilmediği ya getirilmediği, bulunmadığına ilişkin olarak tespitler yapılıyor. Ama en azından belli bazı ilaçların bir grip aşısının memlekete getirilmesi konusu organize edilebilirdi. Bunun dahi yapılamamış olması başlı başına bir yönetim zafiyetinin sonucudur diye düşünüyoruz. Sizlerle istişare halinde zamanında adım atarak önceden adım atarak bu sıkıntı ortaya çıkmadan bertaraf edilebilirdi diye düşünüyoruz. 
Önümüzdeki dönemde Sağlık Bakanlığı’nın daha iyi organize olan, idari noktalara takılmadan sizlerle istişare halinde dünyadaki bu gelişmeleri yakından takip edip, temel ihtiyaç noktasında ilaç eksikliği durumuyla memleketi karşı karşıya bırakmaması gerektiği kanaatindeyiz. Bu konuda da önümüzdeki dönemde sorumluluk üstleneceğiz.”
“Devletteki eczacı sayısı ve etkinliği ile ilgili olarak yani devlet eczacılık yapmamalı noktası bize göre de doğru bir noktadır” diyen Özersay, sosyal sigorta ve benzeri noktalarda reçetelerin onaylanması veya harcamaların onaylanması ve denetlenmesi bağlamında da devletin kapasiteye sahip olması gerektiğini vurguladı.  
Özersay, Halkın Partisi’nin liyakata dayalı istihdam politikalarını desteklediğini belirtti. 
Özersay, devletin güçlendirilmesi ve iyi bir denetim yapması gerektiğini ifade ederek, hangi alan olursa olsun ama özellikle sağlık alanında bu konuların en önemli paydaşı konumundaki eczacılar ve ecza depoları gibi kurumlarla istişare halinde olmanın, diyalog içerisinde olmanın ve işbirliği yapmanın sorunların çözümünde “en kilit husus” olduğu görüşünü ifade etti.
 

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Son Güncelleme: 21.12.2021 19:31
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