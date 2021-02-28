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Halkın Partisi: “Basın özgürlüğü olmazsa olmazdır, basın emekçilerinin yanındayız”

Halkın Partisi (HP) basın özgürlüğünü olmazsa olmaz diye niteleyerek mesleklerine, özgürlüklerine, çok sesliliğe ve demokrasiye sahip çıkmaya dönük tepki veren ve eylem yapma kararı alan basın emekçilerinin bir gün değil, her gün yanında olduğunu açıkladı.

28 Şubat 2021 Pazar 16:00
Halkın Partisi: “Basın özgürlüğü olmazsa olmazdır, basın emekçilerinin yanındayız”
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Halkın Partisi (HP) basın özgürlüğünü olmazsa olmaz diye niteleyerek mesleklerine, özgürlüklerine, çok sesliliğe ve demokrasiye sahip çıkmaya dönük tepki veren ve eylem yapma kararı alan basın emekçilerinin bir gün değil, her gün yanında olduğunu açıkladı.

HP genel anlamda düşünce özgürlüğü, özelde de basın özgürlüğü konusunda son dönemde toplumda bazı kesimlerin bir hazımsızlık içerisinde olduğunu, kendilerini eleştiren gazetecilere karşı demokratik sınırların ötesine geçen tepkiler vererek basın emekçilerini hedef göstermeye dönük açıklama ve tavrılar içerisine girdiklerini belirtti.

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HP’den yapılan yazılı açıklamada, “Çok zor şartlarda mesleklerini icra etmeye çalışan ve yerine getirdikleri görev nedeniyle demokrasiye ve çok sesliliğe hizmet eden gazetecileri baskı altına alarak toplumda itibarsızlaştırmaya çalışan bu ve benzeri açıklama ve yaklaşımları Halkın Partisi olarak demokrasiye bir tehdit olarak değerlendiriyor ve kınıyoruz.” denildi.

Basın özgürlüğü ve gazetecilerin mesleklerini özgür şekilde icra edebilecekleri bir ortamın varlığının bir ülkedeki demokrasi için vazgeçilmez olduğu kaydedilen açıklamada, bu türden tavırlara sessiz kalınmamasının son derece önemli olduğuna değinildi.

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Son Güncelleme: 28.02.2021 17:41
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