banner386
banner414
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Arıklı: “Vatandaşlarımızın daha konforlu, güvenli ve zamandan tasarruf ederek seyahat etmelerini sağlayacağız.”
Arıklı: “Vatandaşlarımızın daha konforlu, güvenli...
3 üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi
3 üründe limit üstü bitki...
KTEZO: “Ekonomide yeni bir düzene geçilmeli”
KTEZO: “Ekonomide yeni bir düzene...
En çok yağış nereye düştü?
En çok yağış nereye düştü?
Polisi görünce 4. metre yükseklikten atladı
Polisi görünce 4. metre yükseklikten...
banner404

Halkın Partisi 7 yaşında…

09 Ocak 2023 Pazartesi 00:07
Halkın Partisi 7 yaşında…

Halkın Partisi (HP) 7. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

7. yaşı sosyal bir etkinlikle kutlanan Halkın Partisi’nden yapılan açıklamada, “temiz siyaset anlayışıyla halk iradesine saygıyı esas alan, iyi yönetim ilkesine ve sosyal adalete dayalı bir hukuk devleti yaratma hedefiyle yola çıkan Halkın Partisi bu mücadelesine Kıbrıs Türk halkıyla birlikte bundan sonra da hiç yılmadan kararlılıkla devam edecek” ifadelerine yer verildi.

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, etkinlikte yaptığı konuşmada, “Biz temiz siyasetten taviz vermediğimiz için yeri geldi vekillerin istifa ettirilmesiyle müdahaleyi de yaşadık, yeri geldi makam ve mevki vaadiyle ayartılanlar nedeniyle ihaneti de gördük ama buna rağmen yılmadık, yılmayacağız” dedi.

Özersay, şöyle devam etti:

“İleriye bakıyoruz ve mücadelemize devam ediyoruz. Meclis’te halk iradesinin hiçe sayılmasını sineye çekip tüm yaşananları normalleştiren siyasi partiler ortalama 30 ile 50 yaş aralığında, bazılarının kuruluş yılları değilse bile siyasi geçmişleri neredeyse yarım asırlık. Henüz yedi yaşını dolduran Halkın Partisi ise mevcut sistemi benimsememiş, bir sistem partisine dönüşmeyi kabul etmediği için de bu eski partileri hep rahatsız etmiştir. Ama temiz siyaset anlayışından taviz vermemiştir ve bundan sonra da taviz vermeyecektir. Halkın Partisi ilkelerine bağlı kalarak, Halka hizmet vizyonuyla yoluna devam edecektir.

Karamsar olmaya gerek yoktur, umudu yeşertecek ve yaşatacak olan sizlersiniz. Bugünkü ortam memleket açısından hiç de iç açıcı değildir ancak en geç altı ay sonra çok farklı bir siyasi ortam ortaya çıkacak. Hayatta ama özellikle siyasette hiçbir şey statik, durağan değildir. Biz temiz siyasetten taviz vermediğimiz için yeri geldi vekillerin istifa ettirilmesiyle müdahaleyi de yaşadık, yeri geldi makam ve mevki vaadiyle ayartılanlar nedeniyle ihaneti de gördük ama buna rağmen yılmadık, ileriye bakıyoruz ve mücadelemize devam ediyoruz. Yakında ilçe kongrelerimizle ilçe ve köy örgütlerimizi yenileyeceğiz ardındansa şubat ayı sonunda Genel Kongremiz var partimizin yeni yönetim kadrosunu seçeceğiz.

Özetle bir yeniden yapılanma sürecine giriyoruz, bazı teşkilatları yeniden ayağa kaldırıp örgütlenmeye gereken önemi verip yolumuza devam edeceğiz. Yeni dönemde ekonomi en öncelikli konulardan birisi olacak çünkü siyasi ortam değişse bile ekonomik bir yıkımla karşı karşıya olduğumuz bir gerçek, ekonomik açıdan geçim sıkıntısı çeken kesimlere dönük adımlar atılmasını sağlamak zorundayız. İnsanımız, özellikle toplumun bazı kesimleri ciddi bir fakirleşmeyi yaşıyor, hayatı derinden etkileyen bir alım gücü erimesini yaşıyor. Bu dönemde özellikle sosyal politikalara ağırlık verilmesi ve vergi sisteminin gözden geçirilmesi şart. Bugün görevde bulunan ve meşruiyeti olmayan mevcut hükümet ekonominin kamu maaşlarından ibaret olmadığını göremiyor. Bu anlatışın vatandaşa verebileceği bir şey yok.”

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
LAÜ’den Mavi Kapak Kampanyasına destek
LAÜ’den Mavi Kapak Kampanyasına destek
Arıklı: “Vatandaşlarımızın daha konforlu, güvenli ve zamandan tasarruf ederek seyahat etmelerini sağlayacağız.”
Arıklı: “Vatandaşlarımızın daha konforlu, güvenli ve zamandan tasarruf ederek seyahat etmelerini sağlayacağız.”
3 üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi
3 üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi
KTEZO: “Ekonomide yeni bir düzene geçilmeli”
KTEZO: “Ekonomide yeni bir düzene geçilmeli”
En çok yağış nereye düştü?
En çok yağış nereye düştü?
Polisi görünce 4. metre yükseklikten atladı
Polisi görünce 4. metre yükseklikten atladı
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre,Antalya’da
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre,Antalya’da
Cumhurbaşkanı Tatar, Mücahit Komutanları Derneği’nin olağan genel kurul toplantısına katıldı.
Cumhurbaşkanı Tatar, Mücahit Komutanları Derneği’nin olağan genel kurul toplantısına katıldı.
“Beslenme ile uyku ve ruh sağlığı arasında güçlü bir ilişki var”
“Beslenme ile uyku ve ruh sağlığı arasında güçlü bir ilişki var”
2023 yılına zamla girdik
2023 yılına zamla girdik

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim