Halk Dansları Eğitmenlerine Lisans Verildi

Lefkoşa, 21 Şubat 20 : Gençlik Dairesi’nin himayelerinde Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu’nun organizasyonuyla dün akşam Lefkoşa Paradise Park’ta Halk Dansları eğitmenlerine yönelik belge ve kimlik lisans dağıtımı gerçekleştirildi.



Gençlik Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinliğe Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren, Kültür Dairesi Müdürü Kerim Akpolat, Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu Başkanı Özlem Kadirağa, bürokratlar, dernek başkanları ve eğitmenler katıldı.

Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu Başkanı Özlem Kadirağa, görev süreleri boyunca halk dansları adına birçok etkinlik düzenlediklerini belirterek, hedeflerinin en doğru şekilde halk danslarını gelecek nesillere taşımak olduğunu kaydetti.

Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren de yaptığı konuşmasında, görev süreleri boyunca Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu ile tam bir işbirliği gerçekleştirdiklerini ve Başbakan Ersin Tatar’ın gerçekleşen her projeye büyük destek verdiğini belirtti.Eğitmenlerin lisans töreni içinde Başbakan Tatar’ın başarı dileklerini gönderdiğini belirten Eren, büyük sayıda gencin eğitmenlikte hızlı adımlarla ilerlediğini vurguladı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu da, gençleri tebrik ederken, derneklerin kültürü ilerletmek adına büyük görevler üstlendiğini ve başarıyla yürüttüğünü kaydederek, devlet olarak görevlerinin dernekleri desteklemek olduğunu ve bunu yapmaya devam edeceklerini söyledi.

(HUR/ÖK) FOTOĞRAFLI

