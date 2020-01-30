Halk yüksek fiyatlardan şikayetçi

Vatandaş’a mikrofonumuzu uzattık

MHA Haber Ekibi olarak, Gazimağusa belediye pazarında halk ile buluştuk.

Fiyatların pahalılığından şikayet eden vatandaşlar geçim sıkıntısı çektiklerini vurguladılar.

Tezgahlar arasında değişim gösteren fiyatlar halkı ucuzluğa yöneltti. Devletin katkısının olmadığı fakat üreticinin yalnız olduğu bu dönemde fiyatların normal olduğu halk tarafından dile getirildi.

Pazarda satış yapan pazarcı, “ Üretici olduğu için sıkıntı yaşamadığını üretici olarak sadece kendimizi düşünmek olmaz tüketiciyi de düşünmek gerekiyor. Fiyatlar genel olarak pahalı neler yapılacağı konusunda üretici olarak gübre ve ilaç aldığımızda çok pahalı, ürünlerinlerin indirime gitmesi gerekiyor dedi.”

Diğer bir pazarcı ise, “ Fiyatlarımız marketten daha iyidir, öğleden sonra ise fiyatlarımız düşmektedir.

Eskiden insanlarımız pazara gelirdi şimdi ise zengini de fakiri de gelir” dedi. (MHA)