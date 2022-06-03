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“Halk mükelleflerinin verdiği hizmetler takdire şayan”

03 Haziran 2022 Cuma 10:53
“Halk mükelleflerinin verdiği hizmetler takdire şayan”

 Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İskele Bölge Müdürlüğü’nde düzenlenen Sivil Savunma Halk Örgütü mükellefi olarak görev yapan ve yaş haddinden dolayı görev süresi sona erenlere plaket takdiminin yapıldığı terhis törenine katıldı. Halka güven veren bir yapıya ulaşan Sivil Savunma Teşkilatı’nı kutlayan Tatar, halk mükelleflerinin verdiği hizmetlerin takdire şayan olduğunu söyledi.

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Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Tatar törende yaptığı konuşmada, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ve KKTC’nin kurumsal yapısına kadrolu personel ve halk örgütü mükelleflerinin büyük hizmetler verdiğini söyleyerek tebrik etti.

Devletin yüceltilmesi ve kurumsallaşmasında önemli bir ekip çalışmasının olduğunu belirten Tatar, “Ben bu çalışmayı çok değerli ve anlamlı buluyorum” dedi.

Tatar, sel baskını ve yangın gibi doğal afetlerde Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın disiplinli kadrosunun hep ön cephede yer aldığını ifade ederek, teknolojik gelişmelerle daha güçlü bir kurumsal yapıya ulaşacağına inanç belirtti.

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