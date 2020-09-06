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Halil Yılmaz’ın Ölüm Sebebi “kalp Yetmezliği”, Ali Ortakcı’nın İse “akut Pankreatit Kalp Yetmezliği”

 Lefkoşa, 6 Eylül 20 : Karaoğlanoğlu’nda aracı içinde ölü bulunan Halil Yılmaz’ın (E-40) ölüm sebebinin “Aterosklerotik kalp hastalığı, yeni geçirilmiş miyokard infarktüsü ve kalp yetmezliği” olduğu tespit edildi. 

06 Eylül 2020 Pazar 11:44
Halil Yılmaz’ın Ölüm Sebebi “kalp Yetmezliği”, Ali Ortakcı’nın İse “akut Pankreatit Kalp Yetmezliği”
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 Lefkoşa, 6 Eylül 20 : Karaoğlanoğlu’nda aracı içinde ölü bulunan Halil Yılmaz’ın (E-40) ölüm sebebinin “Aterosklerotik kalp hastalığı, yeni geçirilmiş miyokard infarktüsü ve kalp yetmezliği” olduğu tespit edildi. 
Polis Basın Bülteni’ne göre, yine Karaoğlanoğlu’nda iş yerinin tuvaletleri içerisinde rahatsızlanarak yaşamını yitiren Ali Ortakcı’nın (E-56) yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “Aterosklerotik kalp hastalığı, yeni geçirilmiş miyokard infarktüsü ve Akut pankreatit kalp yetmezliği” olduğu tespit edildi.

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(EMR/ÖK) 
 

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