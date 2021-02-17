banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
YDP’de bitmeyen kavga!
YDP’de bitmeyen kavga!
Başkanlık sistemi ama nasıl!
Başkanlık sistemi ama nasıl!
Cumhurbaşkanı ve Başbakan buraları ziyaret etmeli
Cumhurbaşkanı ve Başbakan buraları ziyaret...
Ekmek yapmak için un gerekir
Ekmek yapmak için un gerekir
banner376
Flaş Haber
Koronavirüse bir can daha!
Kapat

Halil Falyalı ve Hüsnü Falyalı'dan ihtiyaçlı 10 bin aileye gıda yardımı

Ülkemizin önemli iş insanlarından Halil Falyalı ve Hüsnü Falyalı kardeşler, pandemi dönemi boyunca yardımlarına devam ediyor.

17 Şubat 2021 Çarşamba 12:37
Halil Falyalı ve Hüsnü Falyalı'dan ihtiyaçlı 10 bin aileye gıda yardımı
banner337
banner351

Ülkemizin önemli iş insanlarından Halil Falyalı ve Hüsnü Falyalı kardeşler, pandemi dönemi boyunca yardımlarına devam ediyor.

Falyalı kardeşler, koronavirüs salgınının ülkemizde başladığı Mart 2020 döneminden itibaren gerek test kiti, gerek ilaç yardımı, gerekse gıda yardım desteğiyle KKTC halkının yanında olmaya devam ediyor.

Kapanma sürecinde özellikle maddi anlamda zor günlerin de yaşandığı bu dönemde Halil Falyalı ve Hüsnü Falyalı'dan 10 bin adet gıda paketi ihtiyaçlı ailelere verilmek üzere yetkililere teslim edildi.

banner341
Halil Falyalı, Hüsnü Falyalı, Girne Belediyesi, Girne Kaymakamlığı, Lefkoşa Kaymakamlığı, İçişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı'nın ortak girişimleri ile gerçekleşen 10 bin aileye gıda yardımları KKTC'de 28 farklı bölgede ihtiyaç sahiplerine ulaşacak.

Halil Falyalı yaptığı açıklamada zor günlerin yaşandığı ülkemizde desteklerinin devam edeceğini ve her zaman KKTC halkının yanında olacaklarını söyledi. Dayanışmaya en çok ihtiyaç duyulan bu zamanlarda desteklerinin devam edeceğini de aktaran Falyalı, bu zor zamanlardan ancak dayanışma içerisinde çıkılabileceğini sözlerine ekledi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ise açıklamasında böylesi bir dönemde çok önemli bir yardım desteği yapıldığını söyleyerek, ihtiyaç sahiplerinin belediyenin iletişim kanallarına ulaşarak yardımlardan faydalanabileceğini aktardı.

GİRNE İÇİN TELEFON NUMARALARI:

0542 888 21 22 / 0533 870 20 18 / 0533 853 00 10 

banner360
Son Güncelleme: 17.02.2021 14:58
Anahtar Kelimeler:
Halil FalyalıHüsnü Falyalı10 Bin Aileye Gıda Yardımı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Polisler aşılanıyor
Polisler aşılanıyor
Koronavirüse bir can daha!
Koronavirüse bir can daha!
Başbakan Saner, Kanal T'ye konuştu
Başbakan Saner, Kanal T'ye konuştu
Özdenefe : "Aşılama verileri dijital ortama aktarılmalı"
Özdenefe : "Aşılama verileri dijital ortama aktarılmalı"
Üniversite öğrencileri gelmeye başlıyor
Üniversite öğrencileri gelmeye başlıyor
Türk Kızılayı'ndan KKTC'deki ihtiyaç sahibi ailelere yakacak desteği
Türk Kızılayı'ndan KKTC'deki ihtiyaç sahibi ailelere yakacak desteği
Kuir Kıbrıs Derneği bilgilendirme broşürleri yayınlandı
Kuir Kıbrıs Derneği bilgilendirme broşürleri yayınlandı
BKP: “Ev içi şiddet olaylarında her geçen gün artış yaşanmakta”
BKP: “Ev içi şiddet olaylarında her geçen gün artış yaşanmakta”
Yeni görevden alma ve atamalar
Yeni görevden alma ve atamalar
Asgari ücret, komisyonda yeniden değerlendirilecek.
Asgari ücret, komisyonda yeniden değerlendirilecek.

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim