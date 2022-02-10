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Halil Falyalı son yolculuğuna uğurlanıyor

Uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden iş insanı Halil Falyalı bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.

10 Şubat 2022 Perşembe 13:01
Halil Falyalı son yolculuğuna uğurlanıyor

Halil Falyalı için doğduğu yer olan Kumyalı köyünde cenaze töreni düzenleniyor…

Falyalı'nın cenaze törenine Başbakan, UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, Sağlık Bakanı Ali Pilli, İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, Turizm ve Çevre Bakanı, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu ve birçok siyasetçi ile belediye başkanı katıldı. 

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Falyalı'nın cenazesi, Kumyalı Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kumyalı Kabristanlığı'na defnedilecek.

Falyalı'nın cenazesi Kumyalı'dan önce Çatalköy'de bulunan evine de götürülmüştü.

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