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Halil Falyalı cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı

22 Şubat 2022 Salı 15:15
Halil Falyalı cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı

SORUŞTURMA KAPSAMINDA TUTUKLANAN MUSTAFA SÖYLEMEZ'İN İSTANBUL HAVALİMANI'NDA VE BAKIRKÖY'DE YENİ GÖRÜNTÜLERİNE ULAŞILDI

Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın yaşamını yitirdiği silahlı saldırıya ilişkin tutuklanan Mustafa Söylemez, cinayetten bir gün sonra İstanbul Havalimanı’nda ve Bakırköy'deki bir kahvaltı salonunda güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Falyalı ve şoförünün öldüğü Çatalköy’de 8 Şubat'ta düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin çalışmalar devam ediyor.

Soruşturma kapsamında tutuklanan Mustafa Söylemez'le ilgili yeni görüntülere ve bilgilere ulaşıldı.

Polis, Mustafa Söylemez'in 9 Şubat sabahı Kıbrıs'tan hava yoluyla İstanbul Havalimanı'na geldiğini ve buradan da Bakırköy'de bir kahvaltı salonuna geçerek Metin S. ile görüştüğünü belirledi. Söylemez'in, burada Metin S'nin telefonundan ağabeyi Mehmet Faysal Söylemez ile konuştuğu tespit edildi.

Metin S'nin ise organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'le telefon görüşmeleri yaptığı belirlendi. Metin S'nin, Peker ile akraba olduğu için görüştüğünü söylediği belirtildi.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, Mustafa Söylemez'in İstanbul Havalimanından çıkışı ve Bakırköy'deki kahvaltı salonunda Metin S. ile buluşması yer alıyor.

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OLAY

Girne bölgesi Çatalköy mevkiinde 8 Şubat'ta arabasındayken silahlı saldırıya uğrayan Halil Falyalı ağır yaralı olarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Daha sonra Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi’ne nakledilen Falyalı, müdahalelere karşın kurtarılamamıştı.

Falyalı'nın şoförü Murat Demirtaş da olay yerinde yaşamını yitirmişti.

Cinayetle ilgili 14 Şubat'ta yapılan aramalarda olay yerinin yaklaşık bir kilometre batısında dere yatağı içerisinde atılı vaziyette, 2 kalaşnikof marka otomatik silah, bu silahlara ait 4 şarjör ve 39 mermi ile 9 mm çapında tabanca, tabancaya ait şarjör ve 13 mermi bulunmuştu. Yapılan balistik incelemelerde, söz konusu silahların olayda kullanılan silahlar olduğu saptanmıştı.

5 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 9, 12 ve 13 Şubat'ta düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan Mustafa ve Mehmet Faysal Söylemez ile Cengiz Şener, Abdurrahim Çelik, Ender Yıldız, Ahmet Naim M, Celal B. ve Metin S. dün adliyeye sevk edilmişti.

Zanlılardan Mustafa Söylemez, Mehmet Faysal Söylemez, Cengiz Şener, Abdurrahim Çelik ve Ender Yıldız tutuklanırken Ahmet Naim M, Celal B. ve Metin S. ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

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Son Güncelleme: 22.02.2022 15:30
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