Halen kapalı olan yollar hangileri?

1. Lefkoşa Gazimağusa Anayolunun, Gazimağusa gidiş istikametine göre Haspolat çemberi ile Dağyolu Çemberi arasında kalan kısmı trafik akışına halen kapalı.



2. Lefkoşa'da, Ortaköy - Işıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yolun Ortaköy'den Hastane istikametine gelişler için yol kapalı. Hastane - Ortaköy istikametinde bir sıkıntı şu an itibariyle yok.



3. Taşkent Piknik Alanı - Bufavento yolu halen kapalı.