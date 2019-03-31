Halen kapalı olan yollar hangileri?

1. Lefkoşa Gazimağusa Anayolunun, Gazimağusa gidiş istikametine göre Haspolat çemberi ile Dağyolu Çemberi arasında kalan kısmı trafik akışına halen kapalı.
2. Lefkoşa'da, Ortaköy - Işıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yolun Ortaköy'den Hastane istikametine gelişler için yol kapalı. Hastane - Ortaköy istikametinde bir sıkıntı şu an itibariyle yok.
3. Taşkent Piknik Alanı - Bufavento yolu halen kapalı.
31 Mart 2019 Pazar 08:54
1. Lefkoşa Gazimağusa Anayolunun, Gazimağusa gidiş istikametine göre Haspolat çemberi ile Dağyolu Çemberi arasında kalan kısmı trafik akışına halen kapalı.