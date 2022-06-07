Halen görevdeki yerel yöneticilerin görev süresini 27 Kasım’a kadar uzatmayı öngören yasa önerisi Resmi Gazete’de

Halen görevde olan yerel yöneticilerin görev sürelerini, yerel seçimlerin yapılması öngörülen kasım ayının son pazarına yani 27 Kasım’a kadar uzatmayı öngören Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Önerisi, dünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak halkın bilgisine sunuldu.

Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi Milletvekilleri tarafından sunulan yasa önerisinin içeriğiyle ilgili görüş ve öneriler yirmi gün içinde Meclis Başkanlığına yazılı olarak sunulabilecek.

Yasa önerisi, yerel yönetimlere ilişkin seçim tarihinin kasım ayının son pazarı olarak yeniden düzenlenmesini ve belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti üyelerinin göreve başlayacağı tarihe kadar mevcutlarının devam edeceğinin net olarak anlaşılması amacıyla hazırlandı.