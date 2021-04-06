“Hal Yasa Tasarısı“ komitede görüşülüyor

Komite bu sabah saat 10.00’da UBP Milletvekili, Komite Başkanı Hasan Taçoy başkanlığında toplandı.

Cumhuriyet Meclisi'nden yapılan açıklamaya göre komite, Hal Yasa Tasarısı üzerindeki çalışmalarına bir sonraki toplantıda devam edecek.

“Hal Yasa Tasarısı”nın genel gerekçesi şöyle:

"Ülkemizdeki sebze, meyve ve gerekli görülen diğer malların ticaretinin kayıt altına alınması, kaliteli, standartlara, gıda güvenilirliğine ve sağlık kurallarına uygun olarak serbest rekabet koşulları içinde, haller aracılığıyla yapılmasını; malların etkin şekilde tedarikini, dağıtımını ve satışını; üretici ve tüketicilerin hak ve çıkarlarının korunmasını; malların ticareti ile uğraşan kişilerin faaliyetlerinin düzenlenmesini; hallerin alt yapılarının çağdaş bir sisteme kavuşturulmasını ve işletilmesini sağlamak amacıyla; malların alımı, satımı ve devri ile hallerin kuruluş, işleyiş, yönetim ve denetimine ilişkin usul ve esasları, işletmecinin sorumlulukları, yasaya aykırılık halinde uygulanacak yaptırımları, bakanlıklar ile belediyelerin görev, yetki ve sorumluluklarını; satış işlemlerinin şekli, üreticiler ve tüccarların veya diğer gerçek ve tüzel kişilerin mal satışlarında uyması gereken kuralları, uyuşmazlık halinde Hal Hakem Heyetinin görevlerini, genel olarak üretici ve tüketicilerin hak ve çıkarlarının korunmasına ilişkin esasları düzenleyen 'Hal Yasa Tasarısı' hazırlanmıştır."

UBP Milletvekili Hasan Taçoy başkanlığındaki toplantıya, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Özdil Nami, UBP Milletvekili Özdemir Berova ve HP Milletvekili Tolga Atakan katıldı. Ayrıca toplantıda, UBP Milletvekili Menteş Gündüz ve CTP Milletvekili Erkut Şahali de yer aldı.

Komite toplantısına davetli olarak, Başbakan Yardımcılığı Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan Evren Zeki Gücel, Ticaret Dairesi’nden Zalihe Uzun ve Savaş Metcooğlu, Tarım Dairesi’nden Berna Kamçı Altun ve Reşat Değirmenci katılarak, tasarıyla ilgili görüş ve önerilerini sundu.