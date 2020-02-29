HAKSEN’den yangınla ilgili açıklama

HAKSEN, dün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesinde çıkan yangının, toplumun sağlıktaki bel kemiğine tam bir darbe indirdiğini kaydetti.

HAKSEN’in yazılı açıklamasında şunlar dile getirildi:

“Yangında ve sonrasında vefat eden vatandaşlarımıza rahmet dilerken, özel hastanelere nakledilen hastalarımıza da acil şifalar dileriz.

Bu çok acı olay bize şunu göstermiştir ki sağlık ülkemizde artık devletin elinden kaymıştır. Yıllar önce yanan Devlet Kimya Labaratuvarında da yeni bir bina inşaatı başlatılmamıştır.



Şimdi sağlıkta daha büyük bir sorun ile karşı kaarşıyayız. Bir Devlet Tiyatroları ve Devlet Labaratuarı binalarını inşa edemeyen hükümetler, böylesi bir yarayı nasıl ve ne zamana kadar kapatacakları ile ilgili olarak toplumu aydınlatmak zorundadırlar.Sendikamız HAKSEN; siyasi partilere yapılan yardımların 2 yıl ertelenmesi ve fonlarda birikmiş olan miktarların ön sermaye olarak kullanılır hale getirilip, gerek Türkiye gerekse AB’den proje karşılığı yardım talebinde bulunulmasını bir öneri olarak ortaya koymaktadır.Sağlık toplumun kalbidir. Halkımıza geçmiş olsun dileğimizin yanında böylesi acı olayların bir daha yaşanmaması için gerekli tedbir ve önlemlerin ivedilikle alınmasını temenni ederiz.”