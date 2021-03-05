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HAKSEN’den hükümete paket tepkisi

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Başkanı Eren Büyükoğlu, Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC arasında imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması'nda kamu çalışanlarını yakından ilgilendiren konularla ilgili ülkedeki öznelerin haberi dahi olmadan taahhütlerde bulunulduğunu savunarak, buna tepki gösterdi.

05 Mart 2021 Cuma 19:30
HAKSEN’den hükümete paket tepkisi
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Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Başkanı Eren Büyükoğlu, Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC arasında imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması'nda kamu çalışanlarını yakından ilgilendiren konularla ilgili ülkedeki öznelerin haberi dahi olmadan taahhütlerde bulunulduğunu savunarak, buna tepki gösterdi.

Büyükoğlu yazılı  açıklamasında sendika olarak her türlü yasal düzenlemeyi tümden reddeden bir duruşta olmadıklarını belirterek, herhangi bir düzenlemenin gerekli olduğu düşünülüyorsa konunun özneleriyle birlikte şekillendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Büyükoğlu “emir alarak toplumsal hak ve özgürlükleri kısıtlamak isteyenlerin” her türlü toplumsal direnişle karşılaşacaklarını” kaydetti.

Büyükoğlu, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması'nda gerek kamu çalışanları, gerek toplu iş sözleşmeleri ve sendikalarla ilgili taahhütleri basından takip ettiklerini belirterek, “Pakette kamu ile ilgili Sendikalar Yasasının güncelleneceği; İş Yasası, Toplu Sözleşme ve Grev Yasası ile uyumlaştırılacağı, Kamu Görevlileri ile Üst Kademe Yöneticiler yasalarında değişiklik yapılacağı ve de ek mesailerin kamu maliyesi üzerindeki yükünün azaltılacağı taahhüt edilmektedir. Bu konularla ilgili detaylar ortada yokken, değişikliklerle ilgili tarih dahi verilmiş olması ise dikkat çekicidir.” ifadelerini kullandı.


Kamudaki çalışma yaşamında bazı sıkıntıların bulunduğunun  herkesin malumu olduğu gibi, bugünün koşullarına uygun düzenlemelerin konuşulmasının da anlaşılabilir olduğuna dikkat çeken Büyükoğlu, “Ancak burada anlaşılamaz ve kabul edilemez olan, konunun ülkemizde, meselenin özneleriyle değil de, başka bir merkezde kararlaştırılarak, ‘emir uygulayan’ pozisyonunda uygulamaya sokulmak istenmesidir.” dedi

Paketteki bazı maddelerin toplumsal muhalefeti, hak ve özgürlükleri zayıflatmak niyetinde olduğunu düşündürdüğünü öne süren Büyükoğlu,  “Sektörde çalışan insanımız halen hükümetin söz verdiği 1500TL’lik yardımları bekliyorken, hiçbir şekilde acil ihtiyaç durumu bulunmayan yeni Cumhurbaşkanlığı sarayı inşaatı için 14 milyon TL kaynak ayrılması, pandemi ve TL’nin değer kaybı sonrası can çekişen özel sektörle alay etmektir.” ifadelerini kullandı.

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Son Güncelleme: 05.03.2021 21:39
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