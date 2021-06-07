HAKSEN’den hükümete eleştiri

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), tüm sivil toplum örgütlerinin gelirlerinin yüzde 5’ine el koyma amacı taşıdığını iddia ettiği yasa tasarısının Meclis’e gönderildiğini kaydetti ve hükümeti eleştirdi.
Sendika Başkanı Eren Büyükoğlu, yazılı açıklamasında, hükümetin sendikalar ve sivil toplum örgütlerinin aidat gelirlerinin yüzde 5’ine el koyma yönünde girişimleri olduğunu savunarak, “Utanmayı iyice attılar, artık tefeciliğe soyundular” iddiasında bulundu.
Tasarı için, “azınlık hükümetinin” Meclis’te gereken desteği bulamayacağına inandıklarını ileri süren Büyükoğlu, tüm milletvekillerini söz konusu tasarıya karşı çıkmaya çağırdı.
Büyükoğlu, “Siyasetin görevi halkı ve onun kuruluşlarını soymak değil, halka hizmet götürmektir” dedi.