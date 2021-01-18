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HAKSEN’den hayat pahalılığı ödeneğinin 3 ay verilmemesi kararına tepki

18 Ocak 2021 Pazartesi 17:49
HAKSEN’den hayat pahalılığı ödeneğinin 3 ay verilmemesi kararına tepki
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“KAYNAK YARATILMASININ SAĞLANABİLECEĞİ BİRÇOK ADRES VARKEN, KAZANILMIŞ HAK OLAN HAYAT PAHALILIĞI ÖDEMELERİNİN YAPILMAYACAK OLMASI KABUL EDİLEMEZDİR”

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), hükümetin, reel sektörü desteklemek için kamu çalışanlarının hayat pahalılığı ödeneğinin 3 ay verilmemesi kararına tepki gösterdi. Sendika Başkanı Eren Büyükoğlu, “Kaynak yaratılmasının sağlanabileceği birçok adres varken, kazanılmış hak olan hayat pahalılığı ödemelerinin yapılmayacak olması kabul edilemezdir” dedi.

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Faturanın bir kez daha çalışanlara kesildiğini söyleyen Büyükoğlu, “Kaynak arıyorlarsa ilk önce daha az seçime gidip kamu kaynaklarından yaptıkları harcamalarını kısacaklar, sonra vergi almadıklarından vergi alacaklar, gerekirse dünyanın çeşitli ülkelerinde örneğine rastladığımız gibi ‘servet vergisi’ ile ultra zengin kesim üzerinden bu kaynağı yaratacaklar” ifadelerini kullandı.

Büyükoğlu, hükümeti “kumarhane baronlarını memnun etmek için karantinasız giriş uygulamasına izin vermekle ve halk sağlığı üzerinden kumar oynayıp kaybetmekle” de suçladı.

Büyükoğlu, kazanılmış haklara sahip çıkmanın toplumsal bir sorumluluk olduğunu yineleyerek, hükümeti “elini çalışanların cebinden ve kazanılmış haklardan çekmeye” çağırdı.

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