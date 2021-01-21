HAKSEN’den Gelir ve Vergi Dairesi’nde yaşanan olaya tepki

“HİÇBİR İŞ ÇALIŞANLARIN SAĞLIĞINDAN ÖNEMLİ OLAMAZ”

“İNSAN HAKLARI İHLALİ SAYILAN BÖYLESİ BASKILARIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (Haksen), Gelir ve Vergi Dairesinde bir personelin Kovid-19 testinin pozitif çıkmasıyla ilgili açıklamada bulunarak, söz konusu personelin “temaslı olduğunun bilinmesine rağmen, müdür baskısı sonucu işe gitmek zorunda bırakılmasının kabul edilmez” olduğunu açıkladı.

Konuyla ilgili yaptığı yazılı basın açıklamasında, Haksen Başkanı Eren Büyükoğlu, “Gelir ve Vergi Dairesi’nde bir çalışan, temaslı olduğunu bilerek kendini evinde izole etmiş, ancak test sonucu henüz açıklanmadan müdürünün baskısı sonucu işe gelmek durumunda kalmıştır. Dairede görevinin başına dönüp, akşam saatlerinde test sonucunu öğrenen çalışan ne yazık ki Kovid-19 pozitif çıkmıştır. Hal böyleyken, çalışanın temaslı olduğu bilinmesine rağmen, müdürün baskısı sonucu tüm personelin ve ailelerinin sağlığı tehlikeye atılmıştır” dedi.



“Çalışanın test sonucu çıkmadan “müdür baskısı ile işe gelmek zorunda kalması kabul edilemez. Hiçbir şey çalışanların sağlığından daha önemli olamaz” diye konuşan Büyükoğlu, açıklamasına söyle devam etti:“Hiç bir işin, insan sağlığından daha önemli olamayacağı kesindir. Bizler özel sektördeki koşulların iyileştirilmesi, özelde çalışanların da pandemi döneminde güvenliklerinin sağlanması için girişimlerimizi sürdürürken, bir devlet dairesinde yöneticilerin böylesi bir sorumsuzlukta bulunması kabul edilemezdir.”Kamuda ve özel sektörde kalabalık iş yerlerinde çalışanların sağlığını korumak için yeterli tedbirler alınmadığını ileri süren Büyükoğu, “Haksen olarak, hiç bir işin emekçinin sağlığından daha önemli olmadığını hatırlatır, yaşanan bu durum başta olmak üzere, insan hakları ihlali sayılan böylesi baskıların takipçisi olacağımızı yineleriz” dedi.Büyükoğlu ayrıca, kalabalık çalışma yerleriyle ilgili gerekli tedbirler alınmayarak halk sağlığının tehlikeye atıldığını da savundu.