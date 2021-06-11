HAKSEN’den Emeklilik (Değişiklik) Yasa’sından dolayı hükümete tepki

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Engelli Komitesi Başkanı Murat Göçer, Emeklilik (Değişiklik) Yasası’nın, engelli kamu görevlilerini kapsamayacak şekilde Meclis’ten geçirildiğini kaydedip hükümete tepki gösterdi.

HAKSEN Engelli Komitesi Başkanı Murat Göçer yaptığı yazılı açıklamada, defalarca uyarmalarına rağmen gerekli düzenlemeyi yapmayıp engelli çalışanların bu kapsam dışında bırakılmasının kabul edilebilir bir durum olmadığını savundu.

Meclis’teki bazı milletvekillerinin yasanın engellileri ötekileştirici yönü hakkında hükümeti uyardığını, ancak “daha sonra düzelteceğiz” gibi ironik bir yanıtla tasarının geçirildiğini ileri süren Göçer, engelli kamu görevlilerinin yaşayacağını savunduğu ötekileştirmeyi şöyle aktardı:

“Düşünün ki aynı tarihte işe başlamış aynı odada çalışan dört kamu görevlisi var. Bunlardan biri sözleşmeli, biri geçici işçi, biri arızi memur ve diğer çalışan da engelli kamu görevlisi. Şimdi siz diyorsunuz ki hepsi bu emeklilik yasasından faydalanıp geriye dönük hizmet birleştirmesi yapıp emekli olabilir ancak engelli kamu görevlisi olamaz. Bu ötekileştirme değil de nedir?”

Mecliste duyarlı vekillerin uyarması, bu eksiği söylemesi ve geçici madde önerisi ile mağduriyetin giderilmesinin oy çokluğu ile reddedildiğini ileri süren Göçer, daha sonra hükümet üyelerinin, Meclis kürsüsünden bunun düzeltilmesi gerektiğini ve ellerinden geleni yapacaklarını söylemelerinin de ayrı bir ironi olduğunu öne sürdü.

Yapılan yanlışların iş barışını da ciddi anlamda zedelemekte olduğunu iddia eden Göçer sözlerini şöyle tamamladı:

“Engelli bireylerimiz adına bu toplumda sosyal devlet anlayışına uymayan uygulamalara karşı cevabımız bundan sonraki süreçte çok daha sert olacaktır. Böylelikle engelli bireylere ve ailelerine verdiğiniz değer ortadadır. Kusura bakmayın, sınıfta kaldınız.”