HAKSEN’den “asgari ücrete yüzde 50 artış” çağrısı

HAKSEN BAŞKANI BÜYÜKOĞLU: "TÜRKİYE'NİN YAŞADIĞI KRİZİ MİSLİYLE YAŞIYORUZ"
Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Başkanı Eren Büyükoğlu, “asgari ücrete yüzde 50 artış” çağrısında bulundu.
Akaryakıt fiyatlarının 15 günde bir zamlanmasına rağmen Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yılda iki kez toplanmasını “kabul edilemez” olarak nitelendiren Büyükoğlu, "Her şeyin fiyatı neredeyse iki katına çıkarken, yanı başımızdaki güney Kıbrıs'ta asgari ücret buradaki en yüksek maaşla yarışır hale gelmişken, asgari ücrete yapılacak artış en az yüzde 50 olmalıdır" ifadelerini kullandı.