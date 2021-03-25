HAKSEN’de Başkanlığa Eren Büyükoğlu devam edecek

HAKSEN’den verilen bilgiye göre, Atatürk Kültür Merkezi Bahçesinde yer alan olağanüstü genel kurulda başkanlık için başka aday çıkmadı.

Toplantıda yaptığı konuşmada Büyükoğlu, yeni seçilen Yönetim Kurulu’nun çıtayı yükselterek çalışmalarına devam edeceğine olan inancını belirtti.

Olağanüstü genel kurul sonrası yapılan yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı gerçekleştirildi.

Açıklamaya göre, Müge Tancer Genel Sekreter, Erkut Öznergiz Mali Sekreter, Orhan Sönmezer Örgütlenme Sekreteri, Mustafa Dayanıklı Genel Sekreter Yardımcısı, Murat Göçer Örgütlenme Sekreter Yardımcısı, İlke Olgun Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sekreteri, Hüsrev Tancer Sağlık Sekreteri, Erdinç Usta Çevre Sekreteri, Nazmiye Şener Sosyal İşler Sekreteri, Osman Uğurlu Basın Yayın Sekreteri, Salih Erşangil Eğitim Sekreteri, Özge Atlı Dış İlişkiler Sekreteri oldu. Yönetim kurulunda Pınar Gündüz ve Aziz Güven de yer alıyor.