banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95908
ALTIN
286.962
DOLAR
5.8040
STERLİN
7.1043
EURO
6.4306
2 cep telefonu aranıyor
2 CEP TELEFONU ARANIYOR
Mayıs ayından beri kaçak...
MAYIS AYINDAN BERİ KAÇAK...
Ev sahibinin eşyalarını satmıştı...
SUÇUNU KABUL ETTİ
Çevre kirliliğine para cezası...
ÇEVRE KİRLİLİĞİNE PARA CEZASI...
banner307

Haksen Ülkedeki Suç Faillerinin Profilinin İyi İncelenmesi Ve Önleyici Faaliyetlere Daha Çok Kaynak Ayrılması Gerektiğini Vurguladı

“9 AYDA 697 KADINA ŞİDDET VE 258 KADINA DARP SUÇU İŞLENDİ”

Haksen Ülkedeki Suç Faillerinin Profilinin İyi İncelenmesi Ve Önleyici Faaliyetlere Daha Çok Kaynak Ayrılması Gerektiğini Vurguladı

“9 AYDA 697 KADINA ŞİDDET VE 258 KADINA DARP SUÇU İŞLENDİ”

28 Ağustos 2019 Çarşamba 14:15
Haksen Ülkedeki Suç Faillerinin Profilinin İyi İncelenmesi Ve Önleyici Faaliyetlere Daha Çok Kaynak Ayrılması Gerektiğini Vurguladı

“9 AYDA 697 KADINA ŞİDDET VE 258 KADINA DARP SUÇU İŞLENDİ”

“BU KONULARLA MÜCADELE ALMANYA, İNGİLTERE VE İSKANDİNAVYA’DAKİ GİBİ ANAOKULDA BAŞLAMALI”

Lefkoşa, 28 Ağustos 19 : HAKSEN, ülkemizde dokuz ayda, 697 kadına şiddet ve 258 kadına darp suçu işlendiğini belirterek, önleyici önlem olarak ülkemizdeki suç faillerinin profilinin iyi incelenmesi  ve önleyici faaliyetlere daha çok kaynak ayrılması gerektiğini vurguladı.

HAKSEN Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sekreteri Bilgin Şenyurt Polatcan konuyla ilgili yaptığı açıklamada,  yapılması gerekenin, çocukları ve gençleri olabildiğince erken bilgilendirmek ve aydınlatmak olduğunu kaydederek bu konuda Avrupa’da yapılan çalışmaları anlattı.

“Çocuklar Almanya’da veya başka bir Avrupa ülkesinde doğmuş ve büyümüş olsalar da ailelerinde tanık oldukları gelenek ve rol-modelleri içselleştirdikleri görülmektedir” diyen Polatcan, aynı durumun tarihinde kadın veya namus cinayeti kavramına aşina olmayan Kıbrıs’ta da ele alınması gerektiğini söyledi.

Polatcan, ülkede, son zamanlarda artan; temelinde kadını sahiplenme mal gibi görme, namus, töre gibi nedenlerle cinayet işlendiğine işaret ederek, duruma dikkatle yaklaşan Almanya başta olmak üzere, İngiltere ve İskandinav ülkelerinde olduğu gibi bu konuyla erken yaşta, hatta anaokulu çağında mücadele etmek gerektiğini belirtti.

banner317
Polatcan açıklamasına şöyle devam etti;

“Çocukların geldikleri kültürün ve bu kültürü taşıyan ebeveynlerin namusa bakış açısını kadın cinayetlerini mazur gösteren anlayışı yerine, Kıbrıs Türk toplumunun bakış açısını kazanmalarını sağlamak gerekmektedir. Bu konuda en büyük görev dengeli bir nüfus ve vatandaşlık politikası kapsamında İçişleri Bakanlığı’na ve eğitim özelinde Eğitim Bakanlığı’na düşmektedir.

Ülkemizde dokuz ayda, 697 kadına şiddet ve 258 kadına darp suçu işlendiğini üzülerek öğreniyoruz. Önleyici önlem olarak ülkemizde suç faillerinin profili iyi incelenmeli ve önleyici faaliyetlere daha çok kaynak ayrılmalıdır.

Avrupa ülkelerini almış olduğu önlemlerin ülkemiz için sonuç olumlu sonuçlar doğuracak şekilde yerelde değerlendirilmesinde de yarar görmekteyiz.

Sendikamız HAKSEN bu konuda atılacak her adımı desteklemeye hazırdır.

Çünkü içinde bulunduğumuz 21. yüzyılda hâlâ ‘Orta çağ’ düşünce tarzının devam etmesini; aklımız almıyor, dehşete düşüyoruz, tedirgin oluyoruz, bitsin artık kadına şiddet ve şu namus adına işlenen namussuzca cinayetler...”

(AK/HÖ)

 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ubp Genel Sekreteri Saner El-sen’in Açıklamalarını Değerlendirdi: “çatışma Kültürü Fayda Sağlamaz”
Ubp Genel Sekreteri Saner El-sen’in Açıklamalarını Değerlendirdi: “çatışma Kültürü Fayda Sağlamaz”
Kıb-tek Yönetim Kurulu Başkanı Onurhan: “kıb-tek Yönetim Kurulu Hariç Hiçbir Kuruluşun Elektrik Kesme Yetkisi Bulunmuyor”
Kıb-tek Yönetim Kurulu Başkanı Onurhan: “kıb-tek Yönetim Kurulu Hariç Hiçbir Kuruluşun Elektrik Kesme Yetkisi Bulunmuyor”
Başbakan Ersin Tatar, İit Hilal İslam Komitesi Temsilcisi Ömer Taş’ı Kabul Etti
Başbakan Ersin Tatar, İit Hilal İslam Komitesi Temsilcisi Ömer Taş’ı Kabul Etti
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonuna 8,5 Milyon Tl Katkı Yapılıyor
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonuna 8,5 Milyon Tl Katkı Yapılıyor
Bayındırlık Ve Ulaştırma Bakanı Atakan, Tc Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Turhan İle Görüştü
Bayındırlık Ve Ulaştırma Bakanı Atakan, Tc Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Turhan İle Görüştü
Gkk’da Tuğgeneral Algan Görevi Tuğgeneral Er’e Devretti
Gkk’da Tuğgeneral Algan Görevi Tuğgeneral Er’e Devretti
Ktams, Kamusen, Kamu-iş, Kthes Ve Tıp-iş, Sağlık Bakanıyla Uzlaşıya Vardıklarını Ve Grevi Kaldırdıklarını Açıkladı
Ktams, Kamusen, Kamu-iş, Kthes Ve Tıp-iş, Sağlık Bakanıyla Uzlaşıya Vardıklarını Ve Grevi Kaldırdıklarını Açıkladı
Özbekistanlı Ve Kazakistanlı Sanatçıların Eserlerinin Yer Aldığı 3 Sergi Açıldı
Özbekistanlı Ve Kazakistanlı Sanatçıların Eserlerinin Yer Aldığı 3 Sergi Açıldı
DAÜ Sürekli Eğitim Merkezi kurslarına kampüs dışında da devam ediyor
DAÜ Sürekli Eğitim Merkezi kurslarına kampüs dışında da devam ediyor
Görevden alma ve atamalar...
Görevden alma ve atamalar...

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim