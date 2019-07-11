Lefkoşa, 11 Temmuz 19 (.): Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), Türkiye Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu’na üye oluyor.

HAKSEN Genel Sekreteri Fırat Yılmaz yaptığı yazılı açıklamada, konfederasyona yaptıkları başvurunun onaylandığını, resmi katılımın ekim ayında Ankara’da yapılacak katılım işlemlerinden sonra gerçekleşeceğini kaydetti.

Yılmaz, katılım ile birlikte sendika ve üyelerinin konfederasyon imkanlarından faydalanacağını ifade etti.

Fırat Yılmaz, şöyle devam etti:

“Sendikamızla aynı prensipleri paylaşan, siyasi partilerin arka bahçesi olmadan emeğin hakkını gerektiği gibi alması için mücadele vereni insan haklarına dayalı bir sendikal anlayışın gelişmesi ve çalışma hayatının uluslararası normlara uygun hale getirilmesini sağlamak için; Kamu Çalışanları Hak

Sendikaları Konfederasyonu ile iş birliği yapmayı karşılıklı kazanç ve güç birliği olarak değerlendiriyoruz”

(YIL/FEZ)

