Lefkoşa, 7 Eylül 20 (.): Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), ülkede yapılan PCR testlerinin yetersiz olduğunu, test sayısının arttırılması gerektiğini savundu.

Sendika Başkanı Eren Büyükoğlu yaptığı yazılı açıklamada, özellikle kalabalık olan iş yerlerinde ivedi olarak testlerin yapılması gerektiğini ifade etti.

Büyükoğlu, ”Bankalar gibi kalabalık yerlerde pozitif vakalar çıkıyor. Günde kaç kişinin pozitif vakalarla temas ettiği belirsiz. Temaslılar bulunamıyor. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı’nın test sayılarını artırması gerekir. Bakanlar Kurulu tarafından daha radikal kararların alınması gerekir. Alınan kararlar sabahtan aksama kadar değişiyor. “ifadelerini kullandı.

Büyükoğlu kışın yaklaşmakta olduğuna dikkat çekerek, sağlık sisteminin düzgün çalışmadığını, pandemi hastanesinin yapılmadığını, gerekli denetimlerin yapılmadığını belirterek, virüsün semptom göstermemesinden dolayı pozitif vakaların test yapılmadıkça ortaya çıkmadığını ya da kendini geç gösterdiğini ifade etti.

Büyükoğlu “HAKSEN olarak hükümete sesleniyoruz. Geç kaldınız hala geç kalmaya da devam ediyorsunuz. Tek bir ölüm olması halinde bunun hesabını veremeyeceksiniz!” dedi.

(YIL/ÖK)