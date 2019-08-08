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Haksen Merkezi Cezaevi’nde Şiddet İddiasına Yönelik Açıklama Yaptı

“UYUŞTURUCU BAĞIMLISI BİR HÜKÜMSÜZ MAHKUM YOKSUNLUK KRİZİNE GİREREK OLAY ÇIKARDI”

Haksen Merkezi Cezaevi’nde Şiddet İddiasına Yönelik Açıklama Yaptı

“UYUŞTURUCU BAĞIMLISI BİR HÜKÜMSÜZ MAHKUM YOKSUNLUK KRİZİNE GİREREK OLAY ÇIKARDI”

08 Ağustos 2019 Perşembe 09:00
Haksen Merkezi Cezaevi’nde Şiddet İddiasına Yönelik Açıklama Yaptı

“UYUŞTURUCU BAĞIMLISI BİR HÜKÜMSÜZ MAHKUM YOKSUNLUK KRİZİNE GİREREK OLAY ÇIKARDI”

“GARDİYANLAR GÜÇ KULLANIP MAHKUMU KELEPÇELEYEREK, HASTANEYE SEVK ETTİ”

Lefkoşa, 8 Ağustos 19 (.): Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), Merkezi Cezaevi’nde bir gardiyanın mahkuma şiddet uyguladığına yönelik iddialarla ilgili açıklama yaptı ve gardiyanların yoksunluk krizine girerek olay çıkaran uyuşturucu bağımlısı hükümsüz mahkumu güç kullanıp kelepçeleyerek, hastaneye sevk ettiğini savundu.

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Yazılı açıklama yapan Sendika Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin Şen, “Olay bu iken bir avukatın konuyu algı yaratacak bir şekilde nakletmesi ve görevli bir gardiyanın ismini söylemesi hiçbir etik kurala uymamaktadır. Hatırlatmak isteriz ki insan hakları sadece mahkumlar için değildir orada büyük özverilerle çalışan gardiyanlar için de vardır” dedi.

Şen şunları kaydetti:

“Konunun aslı şudur; dün cezaevine getirilen uyuşturucu bağımlısı bir hükümsüz mahkum yoksunluk krizine girerek dünden beri birçok olay çıkartmıştır. Hatta başka mahkumlara ve gardiyanlara fiili saldırıda bulunmuştur. Konu cezaevi idaresi tarafından değerlendirilmiş ve mahkumun Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne sevkine karar verilmiştir. Söz konusu mahkum buna karşı çıkmış ve olay çıkartmıştır. Bu olay sırasında görevli gardiyanlara ölüm tehditleri ve küfürler ettiği gibi fiziki olarak da engel olmaya çalıştığından, gardiyanlar güç kullanarak mahkumu kelepçelemek zorunda kalmış ve hastaneye bu şekilde sevk edebilmişlerdir. Olay bu iken bir avukatın konuyu algı yaratacak bir şekilde nakletmesi ve görevli bir gardiyanın ismini söylemesi hiçbir etik kurala uymamaktadır.”

(GÖZ/HA)

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