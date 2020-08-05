banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 36°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1093
ALTIN
460.621
DOLAR
7.0098
STERLİN
9.3555
EURO
8.3161
Denktaş: Ok yaydan çıktı artık!
Denktaş: Ok yaydan çıktı artık!
Şükran
Şükran
Halkın okkalı bir cevabı olacak
Halkın okkalı bir cevabı olacak
Denktaş’ın arkasındaki hangi Denktaş?
Denktaş’ın arkasındaki hangi Denktaş?
banner355

Haksen: “kamu Hizmeti Komisyonu Görevlerini Yerine Getirmiyor”

Lefkoşa, 5 Ağustos 20 : Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), Kamu Hizmet Komisyonu’nu (KHK), görevlerini yerine getirmediği gerekçesiyle eleştirdi.

05 Ağustos 2020 Çarşamba 14:56
Haksen: “kamu Hizmeti Komisyonu Görevlerini Yerine Getirmiyor”
banner337
banner351

Lefkoşa, 5 Ağustos 20 : Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), Kamu Hizmet Komisyonu’nu (KHK), görevlerini yerine getirmediği gerekçesiyle eleştirdi.
HAKSEN Başkanı Eren Büyükoğlu yaptığı yazılı açıklamada, “Personel Dairesi ve Maliye Bakanlığından gerekli uygunluk yazıları gönderildiği halde, daireler boşalmasına rağmen ne ilk atamalar ne de yükselme ve terfilerle ilgili münhallerin ilan edilmediğini” belirtti.
Büyükoğlu, şunları kaydetti:

banner341
“Bir tarafta Yüksek Mahkeme Başkanı ‘icra memurum yok’ diyor. Diğer taraftan sınav tarihi açıklanıp sonra iptal edilen icra memuru ilk atama sınavı çağrısı yapılmıyor.
HAKSEN olarak, Kamu Hizmet Komisyonu’nun güvenirliğini tekrardan halkımıza kazandırması gerektiğini, ivedilikle boşlukların doldurulması için ilgili münhalleri uygulamaya koyması gerektiğinin altını çizer, konunun takipçisi olacağımızı tüm halkımıza ve üyelerimize duyururuz.”
(RU/ÖK)
 

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fikri Ataoğlu: “Denktaş’ı destekleyeceğiz”
Fikri Ataoğlu: “Denktaş’ı destekleyeceğiz”
“Pozitif vaka” kaçmaya çalıştı
“Pozitif vaka” kaçmaya çalıştı
Gazimağusa’da Harup Hasadına Başlama Tarihi 17 Ağustos Olarak Belirlendi
Gazimağusa’da Harup Hasadına Başlama Tarihi 17 Ağustos Olarak Belirlendi
Hafta Sonu Hava Sıcaklığı Birkaç Derece Düşecek
Hafta Sonu Hava Sıcaklığı Birkaç Derece Düşecek
Tartıştığı ev arkadaşına tabak fırlattı, ayağında 5 cm lik kesik oluştu
Tartıştığı ev arkadaşına tabak fırlattı, ayağında 5 cm lik kesik oluştu
Meclis, Ekonomi, Maliye, Bütçe Ve Plan Komitesi Toplandı
Meclis, Ekonomi, Maliye, Bütçe Ve Plan Komitesi Toplandı
Devlet Üretme Çiftlikleri damızlık oğlak satışları 32TL/kg’den başladı
Devlet Üretme Çiftlikleri damızlık oğlak satışları 32TL/kg’den başladı
Gökçen: “Çözümden yana olmayan Yunanistan Batı'nın şımarık çocuğu“
Gökçen: “Çözümden yana olmayan Yunanistan Batı'nın şımarık çocuğu“
GAÜ'nün 35. yılında sunmuş olduğu özel fiyatlı master ve doktora programları için başvurular devam ediyor
GAÜ'nün 35. yılında sunmuş olduğu özel fiyatlı master ve doktora programları için başvurular devam ediyor
Sağlık Bakanı Pilli, Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Dna Laboratuvarını Ziyaret Etti
Sağlık Bakanı Pilli, Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Dna Laboratuvarını Ziyaret Etti

banner350

banner361

banner357

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim