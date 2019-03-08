Haksen Kadınlar İçin Destek Programları Ve Yasal Düzenlemeler İstedi

Lefkoşa, 8 Mart 19 (.): Eşit Hak ve Adalet Sendikası(HAKSEN), kadına yönelik şiddetin bitmesi için caydırıcı yasalar yanında şiddete ve istismara uğrayan kadınlara destek programları hazırlanması ve kadınların ekonomik hayatta daha fazla yer alabilmeleri için düzenlemeler yapılması gerektiğini belirtti.



HAKSEN Genel Sekreteri Fırat Yılmaz, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, kadınların, ülkenin gelişmesine kimliğin korunmasına daha da gelişmesi ve çağdaşlaşması yolundaki çabalarının artarak süreceğine inançlarının tam olduğunu kaydetti.



Kadına şiddetin bitmesi için “caydırıcı yasalar yapılması yanında, şiddete ve istismara uğrayan kadına destek programları hazırlanması” çağrısında bulunan Yılmaz, kadınların ekonomik ve sosyal hayatta daha fazla yer almaları için de yeni düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesini beklediklerini ifade etti.



(ID/GÜL)