Haksen Genel Başkanı Türkmen Yerli İş Gücünü Destekleme Fonu Konusunda Açıklama Yaptı

“İÇİNİN BÜYÜK ORANDA BOŞALTILACAĞI GERÇEĞİ MAALESEF HÜKÜMETİN GÜNDEMİNE GİRMİŞTİR…BU KABUL EDİLEMEZ”

Lefkoşa, 26 Aralık 19 (.): HAKSEN Genel Başkanı İzzet Türkmen, yerel işgücünü destekleyen tek fon olan ve ülke gençliğinin iş bulmasında, primlerinin desteklenmesinde ve çalışma hayatının daha iyi yerlere gelmesinde kullanılan “Yerli İş Gücünü Destekleme Fonu”nun hükümetin “saldırısına uğramak üzere olduğunu” savundu.

Yazılı açıklama yapan Türkmen, “Aldığımız bilgilere göre, TC’den beklenilen para akışını sağlayamayan hükümet gözünü bu fona dikmiştir. İvedi bir yasa değişikliği ile Başbakanlığın kontrolü ve istenilen farklı yerlere harcama yetkisi ile bu fonun birkaç ay içerisinde içinin büyük oranda boşaltılacağı gerçeği maalesef hükümetin gündemine girmiştir” iddiasında bulundu.

Türkmen, “Sendikamız hükümetin başı olan Başbakan Ersin Tatar ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay’ın bu yanlıştan derhal dönmesini talep etmektedir” ifadelerine yer verdi.



Sendikanın buna sessiz kalmayacağını belirten Türkmen, “Yerli İş Gücünü Destekleme Fonu’nun Başbakan’a bağlanarak istenildiği gibi har vurup harman savrulması kabul edilebilir bir durum değildir.” dedi.Türkmen, “kaynak yaratma, mevcut fonları amaçları dışında hortumlayarak yapılmaz, yapılamaz” ifadelerini kullandı.(GÖZ/HÖ)