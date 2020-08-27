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Haksen’den Çeler’e Plaket

Lefkoşa, 27 Ağustos 20 (.): Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAK-SEN), kamuda çalışan dezavantajlı bireylerin yaşadığı ayrımcılıkların ortadan kaldırılması ve özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik verdiği destekten dolayı TDP Milletvekili Zeki Çeler’e plaket takdim etti.

27 Ağustos 2020 Perşembe 16:48
Haksen’den Çeler’e Plaket
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Lefkoşa, 27 Ağustos 20 (.): Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAK-SEN), kamuda çalışan dezavantajlı bireylerin yaşadığı ayrımcılıkların ortadan kaldırılması ve özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik verdiği destekten dolayı TDP Milletvekili Zeki Çeler’e plaket takdim etti.

HAKSEN Başkanı Eren Büyükoğlu ve sendika yetkilileri plaketi, TDP’yi ziyaret ederek Çeler’e verdi.

TDP’den verilen bilgiye göre, TDP Milletvekili Zeki Çeler de özellikle bakan olarak görev yaptığı dönemde paydaş olarak gördüğü HAKSEN ile uyumlu ve yararlı bir süreç geçirdiklerini belirtti.

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Hangi platformda olursa olsun TDP olarak her zaman eşit, adil ve haktan yana taraf olarak bu uğurda uğraş verdiklerini kaydeden Çeler, “Yıllar önce hayata geçirilen Birleştirilmiş Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam Yasası’nda bazı eksiklikler vardı. Herkesin ortak katkısıyla da kamuda çalışan dezavantajlı bireylerle diğer çalışanlar arasında var olan bazı ayrımcılıkları ortadan kaldırdık” dedi.

Çeler, bu tür olumsuzlukları gidermenin, toplum yararına, çalışanlar adına yasalar yapmanın zaten görevleri olduğunu, bu nedenle bu plaketi de kesinlikle ödül olarak değil, motive edici bir unsur olarak kabul ettiğini söyledi.

İstihdam konusunun toplumun yıllardan beridir kanayan bir yarası olduğunu belirterek, son dönemde de kamuya sınavsız-münhalsiz yüzlerce istihdam yapıldığını savunan Çeler, “Engelli İstihdamı Yasası’na göre yüzde 25 oranında engelli istihdamı yapılması gerekirken, buna uyulmadığı gibi tamamen seçim yatırımı olarak partizanca istihdamlar yapılmaktadır” dedi.    

TDP Milletvekili Çeler, önümüzdeki dönemde de HAKSEN ve diğer örgütlerle yakın iş birliği içinde hakların savunulması ve daha ileriye taşınması adına uğraş vermeye devam edeceklerini ifade etti.

(TUĞ/GÜL) FOTOĞRAFLI

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