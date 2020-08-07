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Haksen, Cas Çalışanlarının Alacaklarıyla İlgili Bilgi Almak İçin Şirketler Mukayyitliğine Başvurdu

Lefkoşa, 7 Ağustos 20 (.): Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), CAS çalışanlarının alacaklarıyla ilgili bilgi edinmek için şirketler mukayyitliğine başvuruda bulundu. 

07 Ağustos 2020 Cuma 14:40
Haksen, Cas Çalışanlarının Alacaklarıyla İlgili Bilgi Almak İçin Şirketler Mukayyitliğine Başvurdu
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Lefkoşa, 7 Ağustos 20 (.): Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), CAS çalışanlarının alacaklarıyla ilgili bilgi edinmek için şirketler mukayyitliğine başvuruda bulundu. 

HAKSEN Başkanı Eren Büyükoğlu, mukayyitlik önünde yaptığı açıklamada, 17 Aralık 2018 tarihinde mahkeme kararı ile tasfiye edilen CAS çalışanlarının 2 yıla yakın bir süredir alacaklarıyla ilgili bekleyiş içinde olduğunu belirtti. 

İki yıldır ilgili kurumların herhangi bir icraat yapmadığını kaydeden Büyükoğlu, “Bu nedenle bugün HAK-SEN olarak sendikamızda örgütlü olan çalışanlar adına bilgi edinme yasası gereğince mukayyitliğe bir dilekçe veriyoruz” dedi.
 
Büyükoğlu, dilekçede şirketin eski çalışanlara olan borçlarının ödenmesi veya tahsil edilmesiyle ilgili son iki yıl içerisinde yapılan girişimlerin neler olduğu, nasıl sonuçlandığı veya ne aşamada olduğuna ilişkin bilgi talep edildiğini kaydetti. 

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Eren Büyükoğlu, şirketin araç ve gereçleri için yapılan açık artırmaların tarihleri, nelerin satışa çıkarıldığı, ne kadarının hangi meblağa satıldığı konusunda bilgi talep edildiğini söyledi. 

Dilekçede ayrıca tasfiye halindeki şirketin hesabında 2018, 2019 ve bugün itibariyle bulunan meblağ çalışanların alacağı olan kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve 16 Temmuz – 17 Aralık 2018 arası alacağı maaş ücretlerinin personele ne zaman, ne şekilde ödeneceği hakkında bilgi ve eksik İhtiyat Sandığı ve Sosyal Sigorta yatırımlarının ne zaman tamamlanacağı hakkında bilgi talep ediliyor. 

Büyükoğlu, konu hakkında gerekli takibi yapacaklarını ve tüm yolları deneyeceklerini belirtti. 

(GÖZ/FEZ)    FOTOĞRAFLI 
 

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