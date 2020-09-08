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Haksen Bakanlar Kurulu Kararlarını Yetersiz Bulduklarını Kaydetti

 Lefkoşa, 8 Eylül 20 (.): HAKSEN, Bakanlar Kurulu kararlarını yetersiz bulduklarını kaydetti.

08 Eylül 2020 Salı 19:24
Haksen Bakanlar Kurulu Kararlarını Yetersiz Bulduklarını Kaydetti
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 Lefkoşa, 8 Eylül 20 (.): HAKSEN, Bakanlar Kurulu kararlarını yetersiz bulduklarını kaydetti.

Sendika Genel Sekreteri Hüseyin Şen, yazılı açıklamasında, covid-19 vakalarının rekor kırdığını savunarak, hükümetin yanlışlarından bir an önce dönmesi gerektiğini ileri sürdü.

Pandemi konusundaki tüm kararların Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu ile ortak alınması gerektiğini ifade eden şen, Sendikanın taleplerini şöyle sıraladı:

1-    Ülkemize gelen herkes Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun belirleyeceği bir karantina süresince izole edilmelidir.
2-    Tüm okullar bulaş vakaları kontrol altına alınana kadar kapalı tutulmalı ve kamu – özel sektör ayrımı yapılmadan çocuklara evde bakabilmeleri için çalışanlara kolaylık sağlandığı formüller üretilmelidir.
3-    Hastanedeki pandemi ekibi talepleri doğrultusunda güçlendirilmeli ve gerekli tüm ekipman sağlanmalıdır.
4-    Bulaş riskinin üst seviyede olduğu kalabalık ortamlar (okullar, etüt merkezleri, dershaneler, barlar, gece kulüpleri, güzellik merkezleri, spor salonları vb.) risk azalana kadar kapatılmalı ve sıkı denetimler getirilmelidir.

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5-    Yasaklara uymayıp halk sağlığını tehlikeye atan herkes için ağır para cezaları getirilmelidir.
      
(HA)
  
 

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