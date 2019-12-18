Haksen: “asgari Ücret Derhal Tespit Edilmeli”

Lefkoşa, 18 Aralık 19 : HAKSEN, Asgari Ücret Komisyonu’nu göreve çağırarak, 1 Ocak 2020 asgari ücret tespitinin gerçek hayat pahalılığı değerleri üzerinden ivedilikle, yeniden yapılandırılmasını talep etti.
HAKSEN, “Dövizin gün geçtikçe yükselmesi, buna bağlı olarak alım gücünün düşmesi, akaryakıt, elektrik vb zorunlu ihtiyaçların el yakar cinste oluşuş asgari ücretli çalışanı dar boğaza sokmaktadır. Sadece bunlarla da kalmayıp beslenme ve sağlık ihtiyaçlarını da düşünecek olursak bugün asgari ücret miktarı yoksulluğun artmasına neden olmaktadır” dedi.
(AK/FEZ)