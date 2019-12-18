banner313
banner329
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
110575
ALTIN
281.109
DOLAR
5.9166
STERLİN
7.7567
EURO
6.5790
2 ay cezaevine gönderildiler
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER
Kayıp aranıyor
KAYIP ARANIYOR
İşyerinin parasını çaldı
İŞYERİNİN PARASINI ÇALDI
Yurt odasında uyuşturucu
YURT ODASINDA UYUŞTURUCU
Flaş Haber
Sevenleri şokta
Kapat

Haksen: “asgari Ücret Derhal Tespit Edilmeli”

Lefkoşa, 18 Aralık 19 : HAKSEN, Asgari Ücret Komisyonu’nu göreve çağırarak, 1 Ocak 2020 asgari ücret tespitinin gerçek hayat pahalılığı değerleri üzerinden ivedilikle, yeniden yapılandırılmasını talep etti.

Haksen: “asgari Ücret Derhal Tespit Edilmeli”

Lefkoşa, 18 Aralık 19 : HAKSEN, Asgari Ücret Komisyonu’nu göreve çağırarak, 1 Ocak 2020 asgari ücret tespitinin gerçek hayat pahalılığı değerleri üzerinden ivedilikle, yeniden yapılandırılmasını talep etti.

18 Aralık 2019 Çarşamba 18:44
Haksen: “asgari Ücret Derhal Tespit Edilmeli”

Lefkoşa, 18 Aralık 19 : HAKSEN, Asgari Ücret Komisyonu’nu göreve çağırarak, 1 Ocak 2020 asgari ücret tespitinin gerçek hayat pahalılığı değerleri üzerinden ivedilikle, yeniden yapılandırılmasını talep etti.

banner317
HAKSEN yaptığı açıklamada, ülkenin en büyük sıkıntının ekonomik yani geçim sıkıntısı olduğunu ve bu ekonomik sıkıntıdan en çok etkilenen kesimin asgari ücretli çalışan olduğunu belirtti.

HAKSEN, “Dövizin gün geçtikçe yükselmesi, buna bağlı olarak alım gücünün düşmesi, akaryakıt, elektrik vb zorunlu ihtiyaçların el yakar cinste oluşuş asgari ücretli çalışanı dar boğaza sokmaktadır. Sadece bunlarla da kalmayıp beslenme ve sağlık ihtiyaçlarını da düşünecek olursak bugün asgari ücret miktarı yoksulluğun artmasına neden olmaktadır” dedi.

  (AK/FEZ)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bütçe Görüşmeleri Devam Ediyor- 6
Bütçe Görüşmeleri Devam Ediyor- 6
İçişleri Bakanlığı Bütçesi Üzerine Görüşmeler Sürüyor
İçişleri Bakanlığı Bütçesi Üzerine Görüşmeler Sürüyor
Tarım Ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı: “güney Kıbrıs’a Domates İhracatı Yok”
Tarım Ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı: “güney Kıbrıs’a Domates İhracatı Yok”
500 Kiloluk Kaçak Kuzu Eti Ele Geçirildi
500 Kiloluk Kaçak Kuzu Eti Ele Geçirildi
Arucad Art Space Tipografik Bir Sergi Düzenliyor
Arucad Art Space Tipografik Bir Sergi Düzenliyor
Gündüz “ Özelleştirmelerden Korkulmamalı”
Gündüz “ Özelleştirmelerden Korkulmamalı”
Ap Milletvekili Kızılyürek, Maronit Konusunu Ab Gündemine Taşıdı
Ap Milletvekili Kızılyürek, Maronit Konusunu Ab Gündemine Taşıdı
İçişleri Bakanlığı Bütçesinin Görüşülmesine Devam Ediliyor
İçişleri Bakanlığı Bütçesinin Görüşülmesine Devam Ediliyor
LAÜ’de başlayan “II. Lefke Kent Sempozyumu”nun ilk günü yoğun katılım ile gerçekleşti
LAÜ’de başlayan “II. Lefke Kent Sempozyumu”nun ilk günü yoğun katılım ile gerçekleşti
Başbakan Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı yardımcısı Oktay ile görüştü
Başbakan Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı yardımcısı Oktay ile görüştü

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim