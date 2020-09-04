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Haksen: “aileler Endişeli”

Lefkoşa, 4 Eylül 20 (.): Eşit Hak ve Adalet Sendikası (Haksen) Ekonomik sıkıntılar düşünülerek, 1 Temmuz tarihinden itibaren açılım süreci başlamış olmasıyla birlikte Covid-19 vaka sayısı her geçen gün artarak devam ettiğini, vaka sayısı göz önünde bulundurulmadan okulların açılması yönünde karar üretildiğini ve bu durumdan tüm ailelerin endişeli olduğunu belirtti.

04 Eylül 2020 Cuma 16:45
Haksen: “aileler Endişeli”
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Lefkoşa, 4 Eylül 20 (.): Eşit Hak ve Adalet Sendikası (Haksen) Ekonomik sıkıntılar düşünülerek, 1 Temmuz tarihinden itibaren açılım süreci başlamış olmasıyla birlikte Covid-19 vaka sayısı her geçen gün artarak devam ettiğini, vaka sayısı göz önünde bulundurulmadan okulların açılması yönünde karar üretildiğini ve bu durumdan tüm ailelerin endişeli olduğunu belirtti.

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Haksen Genel Başkanı Eren Büyükoğlu yaptığı açıklamada, “Yüz yüze eğitime karşı değiliz. Ancak vaka sayıların her geçen gün artarak devam etmesi ve yerel vakaların çıkması, yüz yüze eğitimi de engelliyor. Aileler çocuklarını okula gönderip göndermeme konusunda hala kararsızdır” dedi.

Okulların ne kadar hijyen olup olmadığının da bilinmediğini kaydeden Büyükoğlu, “Devletin sorumluluğunda olan dezenfektanlar bile bazı okullar tarafından ailelerden talep ediliyor. Bunları sağlayamayacak ailelerimiz vardır. Sağlık altyapımızın olmaması ve Pandemi Hastanesinin eksikliği olduğundan dolayı karantinalı girişlerin olması şarttır” ifadelerini kullandı.

(ŞEB)

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