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HAKSEN ülkenin genelinde kapanmaya gidilmesi çağrısında bulundu

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Başkanı Eren Büyükoğlu, ülke geneli için kapanma kararı alınması çağrısında bulundu.

28 Ocak 2021 Perşembe 17:30
HAKSEN ülkenin genelinde kapanmaya gidilmesi çağrısında bulundu
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Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Başkanı Eren Büyükoğlu, 
ülke geneli için kapanma kararı alınması çağrısında bulundu.

Büyükoğlu, Kovid-19 önlemleri hakkında yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin yalnızca Lefkoşa ve Girne bölgesi için kapatma kararı almasıyla diğer bölgelere ciddi bir “akın” yaşandığını, bunun da bahse konu bölge insanlarını da tehlikeye attığını kaydetti.

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Büyükoğlu, “Kapatma kararı ülke geneline uygulanmalıdır. Lefkoşa ve Girne’de olduğu gibi, diğer bölgelerde de hem çalışanların, hem de tüm halkın can güvenliği sağlanmalıdır. Vaka sayılarındaki artış, tüm ülkenin kapanmasının kaçınılmaz olduğunu göstermektedir” dedi.

Bazı karantina merkezlerinde sıkıntılar yaşandığını kaydeden Büyükoğlu, “Hangi kriterlere göre seçildiğini halen anlayamadığımız bazı karantina merkezlerinde insan sağlığı açısından çok ciddi ihmaller yaşanmaktadır. Buralardaki koşulların iyileştilmesi, en azından insanları karantinaya girme noktasında daha cesaretli davranmaya teşvik edecektir” dedi.

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Son Güncelleme: 28.01.2021 18:44
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