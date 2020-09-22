HAKSEN, tüm sendikalara Özel Sektör Emekçilerinin haklarıyla ilgili toplantı çağrısı yaptı

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), tüm sendikalara özel sektör emekçilerinin hakları ile ilgili çalışma yapmak üzere bir araya gelme çağrısı yaparak, ortak alınacak kararlar çerçevesinde özel sektör emekçilerinin yanında güç birliği oluşturmayı önerdi.

HAKSEN, katkı koymak isteyen tüm sendikaları 1 Ekim Perşembe saat 14.00’te HAKSEN binasında yapılacak toplantıya çağırdı.

HAKSEN Genel Başkanı Eren Büyükoğlu yaptığı yazılı açıklamada, pandemi süreciyle birlikte ülkede yaşanan ekonomik krizin en fazla özel sektörde sendikasız çalışan emekçileri ve küçük esnafı etkilediğini belirterek, “Zaten birçoğu uygulanmayan yasalar, iş yerlerinde tamamen unutulmuş ve özel sektör emekçilerinin hakları fiilen geriye götürülmüştür” dedi.

“Birçok işyerinde asgari ücretin dahi uygulanmadığını, ücretsiz ek mesai dayatıldığını, sigorta yatırımlarının yapılmadığını, yıllık ücretli izin hakkının devre dışı bırakıldığını ve ihbarsız işten durdurmaların yaygınlaştığını” kaydeden Büyükoğlu, bu koşullar altında örgütsüz, sendikasız, yasal haklarının bilincinde olmayan, bilincinde olsa da haklarını talep edecek iş güvencesinden yoksun durumdaki özel sektör emekçilerinin yaşamının giderek kötüleştiğini belirtti.

Büyükoğlu, gelmiş geçmiş hükümetlerin, çalışma yaşamına hep işverenlerin penceresinden baktığını, özel sektör emekçilerinin yasal haklarının dahi uygulanması için ısrarcı olmadığını, özel sektör emekçilerini hakları konusunda bilgilendirecek girişimlerde bulunmadığını ve mevcut durumda sosyal devletin gereği olan tarafsız ara bulucu rolünü yerine getiremediğini savundu.

“Özel sektörde sendikalaşma ve bu sektördeki emekçilerin haklarını elde etmesi ile ilgili bir süreden beridir yürütülen çabaların henüz bir sonuç vermediği koşullarda; örgütlü kesimlerin örgütsüz kesimler için güçlerini birleştirmesi, mevcut olumsuz durumun dengelenmesi için şarttır” diyen Büyükoğlu, tüm sendikalara özel sektör emekçilerinin hakları ile ilgili ortak bir çalışma yapmak üzere bir araya gelme çağrısı yaparak, sendikalarımızın ortak alacağı kararlar çerçevesinde özel sektör emekçilerinin yanında güç birliği oluşturmayı önerdi.