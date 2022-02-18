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HAKSEN, taşeron işçilerin aylardır ödenmemesine tepki gösterdi

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Başkanı Eren Büyükoğlu, “devletle taşeron şirketler arasında yaşanan anlaşmazlıklar gerekçe gösterilerek, taşeron işçilerin aylardır maaşsız ve yatırımsız kaldığını” belirterek, bu duruma tepki gösterdi.

18 Şubat 2022 Cuma 09:15
HAKSEN, taşeron işçilerin aylardır ödenmemesine tepki gösterdi

HAKSEN Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre Büyükoğlu, devletin üzerine düşen hizmetleri taşerona devrettiğini ifade ederek, bu sistemin emek sömürüsünü getirdiğini savundu.

HAKSEN Başkanı Eren Büyükoğlu, “Ortaya çıkan tabloda hem devlet için hizmet veren, hem de devlete bağlı olmayan, hem asgari ücretten az, hem de geç ödenen emekçiler acı çekmektedir. Emekçiler aylardır maaşsız, yatırımsız bırakılmıştır” dedi.

Devletin kendine hizmet veren işçiyi doğrudan istihdam etmeyerek kamu kaynaklarının işçilerin sırtından para kazanmaktan başka hiç bir işlevi olmayan şirketlere aktarıldığını ifade eden Büyükoğlu, “Maalesef belirli bir kesime maddi kazanç sağlandığı için, aslında belirli şirketler dışında herkese kaybettiren taşeron sistemi, yıllar içinde daha da yaygınlaşmıştır” dedi.

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Temizlik ve güvenlik hizmetinin taşeron şirketlerce yaptırılmasının Anayasa’nın 120. maddesine de aykırı olduğunun altını çizen Büyükoğlu, çalışanların devlete hizmet verirken, başka bir patrona bağlı olmasından kaynaklı, yıllardır birçok kamusal hizmette, tüm vatandaşları mağdur eden ciddi sorunlar yaşandığını kaydetti.

“Devlet üzerine düşen hizmetleri devrederken, emekçilerin haklarıyla ilgili denetim görevinden de vazgeçmiş olacak ki, çalışanların yaşadığı mağduriyetlere göz yummaktadır’’ diyen Büyükoğlu, öncelikle çalışanların mağduriyetinin giderilmesi gerektiğini belirtti.

Orta vadede taşeron işçilerin sendikalaşmasının önünün açılarak, bu alanda yaşanan emek gasplarına dur denilmesi ve uzun vadede ise taşeron sistemine son verilerek kamusal hizmet sağlayan tüm çalışanların devlet güvencesi altına alınması gerektiğini vurgulayan Büyükoğlu, taşeron sistemde kamu kaynaklarının boşa harcandığını, halkın hizmeti ve emekçinin maaşını alamadığını belirtti.

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Son Güncelleme: 18.02.2022 11:11
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