banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde iki alkollü kişi adeta terör estirdi!
Akçiçek'te akıl almaz olay!
Meteoroloji Dairesi’nden uyarısı
Meteoroloji uyardı!
2022 Bütçesi Resmi Gazete’de yayımlandı
2022 Bütçesi Resmi Gazete’de
Acil Durum Hastanesi'nden acı haber!
Covid-19 yine can aldı!
banner405

Haksen: "Sağlık emekçilerimize yapılan her türlü saldırının karşısında olduğumuzun bilinmesini isteriz”

HAKSEN, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'nde sağlık emekçilerinin darp edilip, Acil Servis’e maddi zarar verilen olayı kınadı, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası ve sağlık emekçilerine destek belirtti. 

05 Aralık 2021 Pazar 13:00
Haksen: "Sağlık emekçilerimize yapılan her türlü saldırının karşısında olduğumuzun bilinmesini isteriz”

HAKSEN Başkanı Eren Büyükoğlu yazılı açıklamasında, “Özellikle son 2 senedir içinden geçtiğimiz pandemi döneminde, emekleri ve verdikleri mücadeleyle her zamankinden daha büyük saygıyı hak eden sağlık emekçilerimize yapılan her türlü saldırının karşısında olduğumuzun bilinmesini isteriz” dedi.
Bu gibi olayların, başkalarına da cesaret vermemesi ve örnek teşkil etmemesi açısından hem Sağlık Bakanlığı hem de hükümet nezdinde en yüksek perdeden kınanmasının önemini vurgulayan Büyükoğlu, darp edilen sağlık emekçilerine geçmiş olsun dileklerini iletti, olayın aydınlatılmasını istedi. 

banner341

 

banner360
Son Güncelleme: 05.12.2021 14:12
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sos Çocuk Köyü Derneği yeni yıl kampanyası başlattı
Sos Çocuk Köyü Derneği yeni yıl kampanyası başlattı
Turizm'de 2022 hedefi Azerbaycan ve Çin
Turizm'de 2022 hedefi Azerbaycan ve Çin
Kadın hakları günü mesajları
Kadın hakları günü mesajları
Halkın Partisi “Halk Odaklı Siyaset” isimli “Seçim 2022 Strateji Toplantısı” yaptı
Halkın Partisi “Halk Odaklı Siyaset” isimli “Seçim 2022 Strateji Toplantısı” yaptı
DAÜ’de “ilk Yardım, Acil Durumlara Müdahale ve Yangınla Mücadele” eğitimi verildi
DAÜ’de “ilk Yardım, Acil Durumlara Müdahale ve Yangınla Mücadele” eğitimi verildi
Tatar Lokmacı bölgesi ve Arasta’da incelemelerde bulundu
Tatar Lokmacı bölgesi ve Arasta’da incelemelerde bulundu
Hava durumu
Hava durumu
Sucuoğlu: “Akaryakıt istasyonlarından, güneyden gelenlere akaryakıt satmamaları ricasında bulundum”
Sucuoğlu: “Akaryakıt istasyonlarından, güneyden gelenlere akaryakıt satmamaları ricasında bulundum”
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
İş Kadınları Derneği: “Siyasette kadınların tam katılımı ve temsili sağlanmadığı sürece hedefe ulaşmak mümkün değil”
İş Kadınları Derneği: “Siyasette kadınların tam katılımı ve temsili sağlanmadığı sürece hedefe ulaşmak mümkün değil”

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim