Haksen: "Sağlık emekçilerimize yapılan her türlü saldırının karşısında olduğumuzun bilinmesini isteriz”

HAKSEN Başkanı Eren Büyükoğlu yazılı açıklamasında, “Özellikle son 2 senedir içinden geçtiğimiz pandemi döneminde, emekleri ve verdikleri mücadeleyle her zamankinden daha büyük saygıyı hak eden sağlık emekçilerimize yapılan her türlü saldırının karşısında olduğumuzun bilinmesini isteriz” dedi.

Bu gibi olayların, başkalarına da cesaret vermemesi ve örnek teşkil etmemesi açısından hem Sağlık Bakanlığı hem de hükümet nezdinde en yüksek perdeden kınanmasının önemini vurgulayan Büyükoğlu, darp edilen sağlık emekçilerine geçmiş olsun dileklerini iletti, olayın aydınlatılmasını istedi.

