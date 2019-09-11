Haksen: “Özel sektörde engelli istihdamı ile ilgili kararı yeterli bulmuyoruz”

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), dünkü Bakanlar Kurulu toplantısında alınan “özel sektörde istihdam edilecek engelli bireylerin, Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı yatırımlarının 4 yıl boyunca fondan ödenmesi ve yine fondan maaşlarına ek olarak asgari ücretin %80'i kadar ödeme yapılması” şeklindeki kararı desteklediğini ancak yeterli bulmadığını bildirdi.

Sendika Genel Sekreteri Bilgin Polatcan tarafından yapılan yazılı açıklamada, HAKSEN’in 2010 yılında KKTC Meclisinden geçen BM Engelli Hakları Bildirgesinin uygulanması için iç hukukta gerekli düzenlemelerin en kısa sürede yapılması talebi ifade edildi.



Polatcan, kamuda engellilerin kademe yükselmesi ve terfi alabilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını ve daha çokisteğini de vurguladı.