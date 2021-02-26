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Haksen Nur Nadir'i kınadı

Eşit Hak ve Adalet Sendikası Başkanı (HAKSEN) Eren Büyükoğlu, Kıbrıs Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nur Nadir’in, bazı gazete çalışanlarının özel yaşamına dair kişisel bilgilerini paylaştığı ve gazetecilere hakarete varan sözler kullandığı açıklamasını kınadı.

26 Şubat 2021 Cuma 16:45
Haksen Nur Nadir'i kınadı
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Eşit Hak ve Adalet Sendikası Başkanı (HAKSEN) Eren Büyükoğlu, “Medya şirketlerini yöneten şahıslara düşen, basın emekçilerini hedef almak değil, onlara daha insanca çalışma koşulları sunmak için mesai harcamaktır” ifadelerini kullandı.
Basın emekçilerinin en zor koşullarda, çoğu zaman güvencesiz ve düşük ücretlerle çalışmak durumunda kaldığının tüm toplumca bilindiğini söyleyen Büyükoğlu, açıklamasında şunları kaydetti:
“Kıbrıs Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nur Nadir’in, kendi kanalında yayınlanan bir programa bağlanarak yaptığı açıklamaları üzülerek takip ettik. Nadir’in açıklaması içerisinde kendi siyasi görüşünü paylaşmayan halkın ciddi bir kesimine yönelik ‘cahillik’ yakıştırması yapması, yine kendi siyasi görüşünde olmayanları Türkiye’deki terör örgütü Gülen Cemaati’nin yapılanmasıyla bir göstermeye çalışarak ‘Fetöcüler’ benzetmesinde bulunması kabul edilebilir değildir. Ancak Nadir’in açıklamasında eski gazete çalışanlarına dair, özel hayatlarını ifşa eden ve yine basına yönelik hakaretler içeren sözleri iyice haddini aşmıştır.”

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Büyükoğlu, basın emekçilerine yönelik saldırıların kimden gelirse gelsin karşısında HAKSEN’i bulacağını belirtti.

 

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Son Güncelleme: 26.02.2021 17:45
Anahtar Kelimeler:
Nur NadirHaksen
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